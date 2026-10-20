Υψηλότερες θερμοκρασίες τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προγνώσεις

Ο Νοέμβριος αναμένεται να κυλήσει με θερμοκρασίες που θα είναι υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από τις τελευταίες μακροπρόθεσμες προγνώσεις για τον καιρό, οι οποίες παρουσιάζονται από το meteo.gr. Οι προβλέψεις αυτές σκιαγραφούν μια γενική τάση για τον επερχόμενο μήνα.

Η τάση για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

Ειδικότερα, οι διαθέσιμες αναλύσεις και τα σενάρια που εξετάστηκαν δείχνουν ότι ο Νοέμβριος θα είναι θερμότερος από το συνηθισμένο. Το 75% των σεναρίων αυτών καταδεικνύει αυτή την τάση για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια περιοχή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν έναν μήνα με ήπιες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον ως προς τη θερμοκρασία.

Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε μια εκτενή ανάλυση δεδομένων, η οποία υποδεικνύει μια σημαντική πιθανότητα για αυξημένες θερμοκρασίες. Η μέση απόκλιση των 400 σεναρίων που εξετάστηκαν διαμορφώνεται συγκεκριμένα στους +0,9°C, υποδηλώνοντας μια γενική άνοδο σε σχέση με τις συνήθεις τιμές για τον Νοέμβριο.

Πιθανές αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την ανάλυση των μακροπρόθεσμων προγνώσεων, υπάρχουν συγκεκριμένες πιθανότητες για το εύρος των θερμοκρασιακών αποκλίσεων. Η πιθανότητα η μέση θερμοκρασία να κινηθεί έως και 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή φτάνει το 28%. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο υποδηλώνει μια αξιοσημείωτη μεταβολή.

Περαιτέρω, η ανάλυση δείχνει ότι υπάρχει μια πιθανότητα 27% η απόκλιση της θερμοκρασίας να κυμανθεί από 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Επιπλέον, ένα ποσοστό 20% των σεναρίων προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την τάση για έναν θερμότερο Νοέμβριο, με διάφορα πιθανά σενάρια ως προς το μέγεθος της αύξησης.

Η εικόνα του καιρού στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά προβλέπεται ανάλογη εικόνα και για την υπόλοιπη ήπειρο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι θερμοκρασίες αναμένεται επίσης να εμφανίσουν θετικές αποκλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης ο Νοέμβριος θα είναι πιθανώς θερμότερος από τον μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, οι θετικές αποκλίσεις αυτές ενδέχεται να φτάσουν τους 2 βαθμούς Κελσίου στα βορειοανατολικά τμήματα της Ευρώπης. Η γενικευμένη αυτή τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της ηπείρου υποδηλώνει ένα ευρύτερο κλιματικό μοτίβο για τον επερχόμενο μήνα, με ήπιες συνθήκες να επικρατούν σε πολλές περιοχές.

Ο βαθμός αβεβαιότητας των μακροπρόθεσμων προγνώσεων

Παρά τις παραπάνω προβλέψεις, το meteo.gr επισημαίνει ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις φέρουν έναν σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Αυτό είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό των προβλέψεων που αφορούν μεγάλα χρονικά διαστήματα και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία τους. Οι προγνώσεις αυτές αποτυπώνουν κυρίως τη γενική τάση του καιρού για τον μήνα.

Συνεπώς, δεν αποκλείονται διαστήματα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου που να χαρακτηρίζονται από χαμηλές θερμοκρασίες ή ακόμα και από εκδηλώσεις κακοκαιρίας. Η γενική τάση για έναν θερμότερο μήνα δεν σημαίνει την πλήρη απουσία ψυχρών εισβολών ή άσχημων καιρικών φαινομένων, αλλά υποδεικνύει ότι, κατά μέσο όρο, ο μήνας θα είναι πιο ήπιος από το συνηθισμένο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis