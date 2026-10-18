Ο καιρός σήμερα: Άνοδος της θερμοκρασίας με τοπικές νεφώσεις και πιθανές βροχές

Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός σήμερα Κυριακή, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν αποκλείει την εμφάνιση τοπικά αυξημένων νεφώσεων, οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια και βορειοανατολικά τμήματα της Ελλάδας.

Παράλληλα, υπάρχει μια πιθανότητα για εκδήλωση λίγων βροχών σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως στον Έβρο και στη Νότια Πελοπόννησο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και αναμένεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες σε διάφορες περιοχές.

Γενική εικόνα του καιρού

Η σημερινή Κυριακή φέρνει μια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με την ατμόσφαιρα να παρουσιάζεται πιο ευνοϊκή σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η άνοδος της θερμοκρασίας αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας, προσφέροντας πιο ήπιες συνθήκες σε αρκετές περιοχές.

Παρόλα αυτά, η ηλιοφάνεια δεν θα είναι καθολική. Από το μεσημέρι και μετά, οι νεφώσεις θα αρχίσουν να αυξάνονται τοπικά, εστιάζοντας κυρίως στα νότια και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Στον Έβρο και στη Νότια Πελοπόννησο, η πιθανότητα για λίγες βροχές είναι υπαρκτή. Επιπλέον, νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα παρατηρηθούν τοπικές ομίχλες, φαινόμενο που απαιτεί προσοχή.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Αττικής, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει ηλιοφάνεια, η οποία θα διακόπτεται από παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, γεγονός που χρήζει προσοχής για τους οδηγούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που θα κυμαίνονται μεταξύ 2 και 4 μποφόρ. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα κινηθεί σε επίπεδα από 11 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Για τον νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης, η πρόβλεψη κάνει λόγο για λίγες νεφώσεις. Όπως και στην Αττική, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αναμένεται να κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή της χώρας. Στη Δυτική Μακεδονία, οι τιμές θα κυμανθούν από 0 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, ο υδράργυρος θα δείξει από 3 έως 18-20 βαθμούς, με τοπικές τιμές να φτάνουν τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί μεταξύ 6 και 19-21 βαθμών Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, οι τιμές θα κινηθούν από 4 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 19-21 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου. Για τα Επτάνησα, η πρόβλεψη είναι για θερμοκρασίες από 7 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη, ο υδράργυρος αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 9 και 20-22 βαθμών Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Όσον αφορά τις συνθήκες των ανέμων στα ελληνικά πελάγη, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους προβλέπεται να φτάσει τα 3 με 4 μποφόρ, γεγονός που υποδηλώνει μέτριες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Αντίθετα, στο Ιόνιο Πέλαγος, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μεταβαλλόμενες διευθύνσεις και θα είναι ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι οι θαλάσσιες συνθήκες στο Ιόνιο θα είναι πιο ήπιες και ευνοϊκές.

Με πληροφορίες από: Enikos