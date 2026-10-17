Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και νότια, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο, με την κακοκαιρία να οδηγείται σε σταδιακή υποχώρηση.

Αναλυτική πρόγνωση για τις βροχές και χιονοπτώσεις

Βροχές αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής, της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Ανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, με το ενδεικτικό υψόμετρο να βρίσκεται πάνω από τα 1500 μέτρα. Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, όπου και εκεί προοδευτικά θα σταματήσουν.

Η πορεία της θερμοκρασίας ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, διαμορφώνοντας ένα φθινοπωρινό σκηνικό. Στη Δυτική Μακεδονία, οι τιμές θα κυμανθούν από 1 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσουν από 4 έως 16-18 βαθμούς.

Στην Ήπειρο, ο υδράργυρος θα κινηθεί από 5 έως 16-17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 17-18 βαθμούς, και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 17-19 βαθμούς, με τοπικές τιμές να αγγίζουν τους 20 βαθμούς. Στα Επτάνησα, η θερμοκρασία θα είναι από 8 έως 18-20 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 16-18 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Έως το πρωί, τοπικά στα νότια τμήματα, θα είναι ισχυροί φτάνοντας τα 6 μποφόρ, με προοδευτική εξασθένηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ, οι οποίοι επίσης θα εξασθενήσουν βαθμιαία.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται τοπικές βροχές, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοανατολικά και ανατολικά του νομού. Ωστόσο, τις πρωινές ώρες ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί. Χιονόπτωση ενδέχεται να εκδηλωθεί τη νύχτα στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας.

Οι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στην αρχή της ημέρας τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η εκτίμηση του μετεωρολόγου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, η κακοκαιρία αναμένεται να οδηγηθεί σε σταδιακή υποχώρηση. Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπεται να επηρεάσουν κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Οι βοριάδες και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα συνθέσουν το φθινοπωρινό σκηνικό, με τα φαινόμενα να εξασθενούν προοδευτικά.

Με πληροφορίες από: News.gr