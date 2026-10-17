Ο καιρός το Σάββατο 17 Οκτωβρίου παρουσιάζει χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να παραμένουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Το σκηνικό συμπληρώνουν βροχές, σποραδικές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ψυχρό μέτωπο και πτώση θερμοκρασίας

Το φθινόπωρο δείχνει πλέον το πιο ψυχρό του πρόσωπο, καθώς ο καιρός το Σάββατο 17 Οκτωβρίου παρουσιάζει χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Η θερμοκρασία σημειώνει νέα πτώση, καθιστώντας την αλλαγή του καιρού ιδιαίτερα αισθητή στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας αναμένεται να παραμείνουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ, ενισχύοντας το ψυχρό σκηνικό.

Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, βροχές αναμένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με την ένταση των φαινομένων να υποχωρεί σταδιακά. Μέχρι το μεσημέρι, οι βροχές θα περιοριστούν περισσότερο στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, πριν εξασθενήσουν και εκεί προοδευτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Χιόνια στα ορεινά και την Πάρνηθα

Η ψυχρή εισβολή θα φέρει λίγα χιόνια σε ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Τα φαινόμενα αυτά αφορούν υψόμετρα ενδεικτικά πάνω από τα 1.500 μέτρα, δηλαδή τις υψηλότερες ορεινές ζώνες και όχι τις πεδινές περιοχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθεί ήπια χιονόπτωση στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που υπογραμμίζει την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός στην Αττική και τις υπόλοιπες περιοχές

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής αναμένονται τοπικές βροχές, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά και βορειοανατολικά του νομού. Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα περιοριστούν όσο περνούν οι πρωινές ώρες, με τις συνθήκες να παρουσιάζουν βελτίωση. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ στην αρχή της ημέρας.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος θα κινηθεί από 1 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα κυμανθούν από 4 έως 16-18 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 5 έως 16-17 βαθμούς. Τέλος, στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta