Σταδιακή βελτίωση του καιρού από την Κυριακή, άνοδος θερμοκρασίας από Δευτέρα

Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επήρεια κακοκαιρίας, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε ορεινά χωριά και χιονοδρομικά κέντρα, ενώ κρύο και βροχές επικρατούν σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, το κύμα ψύχους δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ ακόμα, καθώς από την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με τον υδράργυρο να παίρνει και πάλι την ανηφόρα από τη Δευτέρα.

Εξασθένηση φαινομένων και πρόγνωση μετεωρολόγου

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε την τρέχουσα κακοκαιρία κινείται πλέον προς την Τουρκία. Αυτή η μετακίνηση αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων μέσα στο Σάββατο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αρχή της αλλαγής του καιρικού σκηνικού, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται σταδιακά και να δίνουν τη θέση τους σε πιο ήπιες συνθήκες τις επόμενες ημέρες.

Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και χωριά

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους σε αρκετές ορεινές περιοχές, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό στα μέσα Οκτωβρίου. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε σημαντικά βουνά όπως η Πάρνηθα, ο Παρνασσός, το Πήλιο και η Δίρφυ.

Επιπλέον, το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ντύθηκε στα λευκά, ενώ χιόνια έπεσαν και σε ορεινά χωριά, όπως η Σαμαρίνα Γρεβενών, η Μηλιά Μετσόβου και η Κοτύλη Καστοριάς. Τα χιόνια έφτασαν σε υψόμετρα περίπου 1.300 μέτρων, ενώ στο Σέλι ο υδράργυρος υποχώρησε στους -3 βαθμούς Κελσίου, υπογραμμίζοντας την ένταση του ψύχους.

Η εικόνα του καιρού σήμερα

Για σήμερα, Σάββατο, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, αναμένονται φαινόμενα στην Εύβοια, την Αττική, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην Αττική, τα φαινόμενα προβλέπεται να σταματήσουν μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 16 και 19 βαθμών. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Βελτίωση καιρού την Κυριακή

Η αλλαγή του καιρού προς το καλύτερο θα ξεκινήσει από την Κυριακή. Αναμένεται περισσότερη ηλιοφάνεια σε μεγάλο μέρος της χώρας, γεγονός που θα συμβάλει στην άνοδο της θερμοκρασίας. Οι τιμές του υδραργύρου θα φτάσουν τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τη βελτίωση, το πρωινό της Κυριακής θα παραμείνει ιδιαίτερα κρύο, με μονοψήφιες τιμές σε πολλές περιοχές. Υπάρχει επίσης πιθανότητα παγετού στα βόρεια ορεινά, οπότε η προσοχή παραμένει απαραίτητη για όσους κινούνται σε αυτές τις περιοχές.

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα

Ακόμη μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Τότε, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19 με 24 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αυτή η αύξηση οφείλεται στη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από την Αφρική, οι οποίες θα επηρεάσουν τον καιρό της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την οριστική απομάκρυνση του κύματος ψύχους και την επιστροφή σε πιο ήπιες, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, μετά από ένα σύντομο αλλά έντονο χειμωνιάτικο διάλειμμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis