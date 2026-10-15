Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χιόνια: Το Σάββατο η πιο κρύα ημέρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιόνια. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, έως και 7 βαθμούς Κελσίου, με το Σάββατο να αναδεικνύεται ως η πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας. Η σημερινή ημέρα, 15 Οκτωβρίου 2026, αποτελεί μια σύντομη παύση λίγων ωρών πριν την επιστροφή των έντονων φαινομένων.

Χειμωνιάτικο σκηνικό και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Το νέο επεισόδιο κακοκαιρίας θα διαρκέσει λίγο λιγότερο από δύο ημέρες, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό που παραπέμπει σε χειμώνα, παρά στα μέσα Οκτωβρίου. Η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά θα φέρει αισθητό κρύο και ενισχυμένους βοριάδες, συμβάλλοντας στην αίσθηση του ψύχους.

Ως η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας προβλέπεται το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026. Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί ακόμη και 5 με 7 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Η αίσθηση του ψύχους θα είναι ακόμη εντονότερη λόγω των ισχυρών βοριάδων, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο χειμώνα.

Χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα

Εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα φέρει και χιονοπτώσεις. Αυτή τη φορά, τα χιόνια δεν θα περιοριστούν μόνο στις ψηλότερες κορυφές των ορεινών όγκων.

Αντιθέτως, αναμένεται να επεκταθούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα, καλύπτοντας περιοχές που συνήθως δεν βλέπουν χιόνι τόσο νωρίς μέσα στο φθινόπωρο.

Ενίσχυση των φαινομένων από το μεσημέρι της Παρασκευής

Από το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται σταδιακά, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι νεφώσεις θα αρχίσουν να αυξάνονται πρώτα στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Εκεί, θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, με μεγαλύτερη επίδραση ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου, καθώς και στις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Επίκεντρο των βροχοπτώσεων και κίνδυνος τοπικών πλημμυρών

Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, οι βροχές αναμένεται να δυναμώσουν, με τα περισσότερα φαινόμενα να συγκεντρώνονται στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στο επίκεντρο των αυξημένων βροχοπτώσεων θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Γενικότερα, αυξημένες βροχοπτώσεις αναμένονται κοντά στο Αιγαίο, ενώ πάνω από το πέλαγος υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων. Η νέα επιδείνωση έρχεται την ώρα που η Ρόδος, η Εύβοια και οι Σποράδες προσπαθούν ακόμη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών από την προηγούμενη κακοκαιρία.

Παρότι η επερχόμενη διαταραχή εκτιμάται ότι δεν θα φτάσει στην ένταση της προηγούμενης κακοκαιρίας, η κατάσταση απαιτεί αυξημένη επιφυλακή. Οι Σποράδες, η Εύβοια και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής έχουν ήδη καταγράψει σημαντικά ύψη βροχής, ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν πλημμυρικά επεισόδια. Εφόσον το έδαφος παραμένει επιβαρυμένο, η ικανότητά του να απορροφήσει επιπλέον νερό θα είναι περιορισμένη, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα νέων τοπικών πλημμυρών.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει από το απόγευμα της Παρασκευής. Αναμένονται τοπικές βροχές και μπόρες, με τα φαινόμενα να ενταθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis