Μια τραγική απώλεια σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου ένας 61χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, ενώ το νησί πλήττεται από σφοδρή κακοκαιρία. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα Ψαχνά Ευβοίας, καθώς ο ποταμός Μεσσάπιος υπερχείλισε, θέτοντας σε συναγερμό τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Τραγωδία με νεκρό στη Ρόδο

Ο 61χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός χειμάρρου. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί. Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν τον άτυχο άνδρα νεκρό.

Ο 61χρονος, ο οποίος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την αδελφή του στην εκπομπή «Live News», είχε ήδη βγει στη σύνταξη και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πόλη καταγωγής του, όπου διαμένουν και τα δύο παιδιά του, ηλικίας 19 και 16 ετών.

Οι τελευταίες στιγμές του 61χρονου

Η αδελφή του εκλιπόντος περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Ο άνδρας είχε μεταβεί να παραλάβει το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε σημείο κοντά σε ένα ρέμα. Τα ορμητικά νερά του χειμάρρου παρέσυραν το όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στη θάλασσα.

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο νερού που είχε συγκεντρωθεί στην περιοχή, δεν επέτρεψαν στον 61χρονο να εξέλθει από το αυτοκίνητό του. Η αδελφή του, εμφανώς συγκλονισμένη, δήλωσε ότι τον είχε συναντήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα και εξέφρασε την αδυναμία της να πιστέψει την τραγική αυτή εξέλιξη. Είπε επίσης ότι ο άνδρας παρέμενε στη δουλειά του στο ξενοδοχείο μέχρι να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του και να αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη.

Σε επιφυλακή οι αρχές στη Ρόδο

Η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Ρόδου, με τις τοπικές αρχές να παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής. Αρχικές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν έκαναν λόγο για δύο ακόμη αγνοούμενους, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν από τις επίσημες πηγές. Οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται.

Στο πλαίσιο των ερευνών και των επιχειρήσεων διάσωσης, εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερα ακόμη αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία του νησιού. Συγκεκριμένα, οχήματα βρέθηκαν στα Κολύμπια, στους Ταφάντους, καθώς και στην περιοχή των Στεγνών του Αρχαγγέλου, υποδεικνύοντας την έκταση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Υπερχείλιση ποταμού στα Ψαχνά Ευβοίας

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα Ψαχνά Ευβοίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο ποταμός Μεσσάπιος υπερχείλισε λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας. Τα νερά έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν στον δρόμο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και κατευθύνονται απειλητικά προς κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Λίγο πριν την υπερχείλιση, εστάλη ένα επείγον μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των Ψαχνών. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους από τους κινδύνους των πλημμυρικών φαινομένων.

Επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του Μεσσάπιου

Η στάθμη του ποταμού Μεσσάπιου έχει ανέβει σε επικίνδυνα επίπεδα, όπως φαίνεται από την εικόνα που παρουσιάζεται στο σημείο. Τα νερά έχουν φτάσει πλέον στα όρια της κοίτης του ποταμού και έχουν αρχίσει να κατακλύζουν τον δρόμο, καθιστώντας την κατάσταση όλο και πιο δύσκολη. Η ταχύτητα με την οποία ανεβαίνει η στάθμη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η στάθμη του νερού αυξήθηκε αισθητά, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την Εύβοια, και η κατάσταση στα Ψαχνά παραμένει διαρκώς μεταβαλλόμενη και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

Με πληροφορίες από: Reader