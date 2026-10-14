Η κυκλοφορία διακόπηκε σε δύο περιοχές του δήμου Ωρωπού λόγω της κακοκαιρίας

Ο δήμος Ωρωπού προχώρησε στην έκδοση έκτακτης ανακοίνωσης, ενημερώνοντας τους πολίτες για σημαντικές διακοπές στην κυκλοφορία οχημάτων. Οι διακοπές αυτές αφορούν δύο κομβικά σημεία της περιοχής και οφείλονται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Συγκεκριμένα, επηρεάζονται το παραλιακό μέτωπο και ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει το Μαρκόπουλο με τη Μαλακάσα, με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

Έκτακτη ανακοίνωση από τον δήμο Ωρωπού

Η δημοτική αρχή του Ωρωπού, αντιδρώντας στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση προς τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς. Η ανακοίνωση αυτή καθιστά σαφές ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στις οδικές αρτηρίες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων για την προστασία των οδηγών και την ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου, όπου αυτό είναι εφικτό. Η ενημέρωση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή ατυχημάτων και την καθοδήγηση των πολιτών.

Πλημμύρα στο παραλιακό μέτωπο του Μαρκοπούλου

Ένα από τα σημεία όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία είναι το παραλιακό μέτωπο του δήμου Ωρωπού. Ειδικότερα, ο δρόμος έχει κλείσει στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών, στην περιοχή του Μαρκοπούλου. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της εκτεταμένης πλημμύρας που έχει καλύψει το οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη και επικίνδυνη την διέλευση των οχημάτων.

Η συσσώρευση μεγάλου όγκου υδάτων έχει μετατρέψει το οδόστρωμα σε λίμνη, θέτοντας σε κίνδυνο όσους επιχειρήσουν να περάσουν. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

Εναλλακτικές διαδρομές και αποκατάσταση κυκλοφορίας

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών που κινούνται από και προς το Μαρκόπουλο, καθώς και προς τους Αγίους Αποστόλους, έχουν οριστεί εναλλακτικές διαδρομές. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται πλέον μέσω των οδών Ευβοίας και Παναγιώτη Δήμα. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις και τις υποδείξεις των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο θα γίνει μόνο όταν υποχωρήσουν πλήρως τα νερά που έχουν κατακλύσει το οδόστρωμα. Επιπλέον, απαιτείται να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του δρόμου από φερτά υλικά και λάσπες, και να διασφαλιστεί πλήρως η ασφαλής διέλευση των οχημάτων πριν δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Προβλήματα στον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου-Μαλακάσας

Παράλληλα με το παραλιακό μέτωπο, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει το Μαρκόπουλο με τη Μαλακάσα. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση ενός ρέματος που βρίσκεται πλησίον του Μουσείου «Φαέθων», στην περιοχή της Μαλακάσας.

Η υπερχείλιση του ρέματος έχει καταστήσει τον δρόμο αδιάβατο και επικίνδυνο. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί πλήρως σε αυτό το σημείο. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Συστάσεις για την ασφάλεια των οδηγών

Ο δήμος Ωρωπού απευθύνει έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ζητείται από τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, δηλαδή τόσο το παραλιακό μέτωπο όσο και τον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου-Μαλακάσας, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Επιπλέον, η ανακοίνωση τονίζει με έμφαση την ανάγκη να μην επιχειρεί κανείς να διασχίσει σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί νερά. Η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα ή εγκλωβισμούς οχημάτων. Η τήρηση των συστάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία όλων.

Με πληροφορίες από: News.gr