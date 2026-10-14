Η σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές σε διάφορες περιοχές. Στη Ρόδο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές καταγράφονται και σε άλλα νησιά και ηπειρωτικές περιοχές.

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 62χρονος

Ένας 62χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή των Στεγνών της Ρόδου. Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε βρέθηκε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 62χρονος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημά του.

Συνολικά, τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θαλάσσια περιοχή των Στεγνών εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε ενδελεχή έλεγχο και στα τέσσερα αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν άλλοι επιβαίνοντες σε αυτά. Οι έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Μετά τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές. Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με περιπολικό όχημα, αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, μεταβαίνει και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την παροχή συνδρομής.

Επιπλέον, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν αναπτυχθεί ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα σκάφη αυτά πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα σε κίνδυνο ή περαιτέρω ζημιές.

Η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η σφοδρή κακοκαιρία έχει θέσει τη Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, το νησί πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Η απώλεια του 62χρονου άνδρα στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου προσθέτει στη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης στο νησί. Ανακοίνωσε επίσης ότι το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα το απόγευμα, στις 16:30. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκληθεί, καθώς και η λήψη αποφάσεων για την άμεση αντιμετώπισή τους.

Προειδοποιητικά μηνύματα και προβλήματα σε άλλες περιοχές

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, εστάλη μήνυμα προειδοποίησης μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το μήνυμα αυτό διαβιβάστηκε το πρωί της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η κακοκαιρία, πέρα από τη Ρόδο, έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές και γενικότερα προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται προβλήματα στις Σποράδες και την Εύβοια, όπου οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Topontiki