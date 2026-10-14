Κακοκαιρία στην Εύβοια: κόπηκε στα δύο ο δρόμος Προκόπι – Μαντούδι, μήνυμα 112 για απομάκρυνση από τα Ψαχνά

Δραματική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Ποτάμια έχουν υπερχειλίσει, δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν σημειωθεί, οδηγώντας σε μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε και το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τη Μακρυκάπα και τα Ψαχνά.

Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στη Βόρεια Εύβοια, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν μετατρέψει τμήματα των δρόμων σε απροσπέλαστα, καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία μεταξύ των περιοχών.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο δρόμος που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι, ο οποίος έχει κοπεί στα δύο. Η κυκλοφορία σε αυτό το τμήμα έχει διακοπεί πλήρως, με τις ζημιές να είναι ιδιαίτερα σοβαρές στη θέση «Καντά». Επιπλέον, αναφέρεται κατάρρευση τμήματος του οδοστρώματος κοντά στην περιοχή Αλεξίου, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση.

Υπερχείλιση ποταμών και πλημμυρικά φαινόμενα

Ο ποταμός Κηρέας έχει υπερχειλίσει, με τα νερά του να έχουν καλύψει τμήματα του οδοστρώματος σε τουλάχιστον τρία σημεία, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων. Η υπερχείλιση αυτή συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα στον δρόμο Προκόπι – Μαντούδι.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ποταμός μεταφέρει μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, συμπεριλαμβανομένων κορμών δέντρων. Αυτά τα υλικά εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του νερού, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των πλημμυρικών φαινομένων και την αύξηση του όγκου του νερού που καταλήγει στους δρόμους και τις παρακείμενες περιοχές.

Ενεργοποίηση του 112 και οδηγίες για τους κατοίκους

Η επιδείνωση των πλημμυρικών φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης 112. Στάλθηκαν δύο διαδοχικά μηνύματα προς τους κατοίκους περιοχών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, και αφορούσε τους πολίτες που βρίσκονταν στη Μακρυκάπα. Τους καλούσε να απομακρυνθούν προληπτικά προς τα Ψαχνά, λόγω της υπερχείλισης του ποταμού στην περιοχή. Η κατάσταση στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, με προβλήματα να καταγράφονται και στον δρόμο Πολιτικά – Ψαχνά.

Επιχειρήσεις πυροσβεστικών δυνάμεων

Πυροσβεστικές δυνάμες έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν σε διάφορα σημεία της Εύβοιας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Οι ομάδες της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν κοπές δέντρων, τα οποία έχουν πέσει στο οδικό δίκτυο ή εμποδίζουν τη ροή των υδάτων, και προσπαθούν να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των εμποδίων και στην παροχή βοήθειας όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζουν να δημιουργούν νέα προβλήματα και να επιδεινώνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στο νησί.

Με πληροφορίες από: Newsit