Η Ρόδος βρίσκεται αντιμέτωπη με τις σοβαρές συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία των Στεγνών, στην περιοχή του Αρχάγγελου, αφού παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει πολλούς δρόμους σε ποτάμια, ενώ οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους για την επικινδυνότητα των μετακινήσεων.

Ο τραγικός θάνατος στα Στεγνά

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αρχάγγελου, όπου ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε δίχως τις αισθήσεις του στην παραλία των Στεγνών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σορός του βρέθηκε σε καλαμιές, μετά την επέλαση των ορμητικών νερών που έπληξαν την περιοχή.

Ο νεκρός ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος, γεννημένος το 1964. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μέσα σε ένα από τα τέσσερα οχήματα που παρασύρθηκαν συνολικά στη θάλασσα από την ορμή των υδάτων και δεν πρόλαβε να εξέλθει από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον τραγικό του θάνατο.

Έκτακτο μήνυμα 112 και προβλήματα στις μετακινήσεις

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (14/10), οι αρχές είχαν εκδώσει έκτακτο μήνυμα μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους της Ρόδου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Το μήνυμα προειδοποιούσε χαρακτηριστικά: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μετατραπούν σε ορμητικούς χειμάρρους οι δρόμοι που συνδέουν την Ιαλυσό με την πόλη της Ρόδου. Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, όπου δεκάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες για τους οδηγούς.

Καταστροφές σε οδικούς άξονες και εγκλωβισμοί

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στο οδικό δίκτυο του νησιού. Ο δρόμος που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα, ειδικότερα στην περιοχή «Αίθωνας», παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία, καθώς μεγάλος βράχος έπεσε στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρές φθορές τόσο στον δρόμο όσο και στα προστατευτικά στηθαία. Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας και προστασίας των πολιτών, έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχάγγελου.

Σε περιστατικά εγκλωβισμού, μια γυναίκα χρειάστηκε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητό της στην περιοχή στ’ Ασγούρου. Αντίστοιχα, στην οδό Ατταβύρου στο Ροδίνι, ένας οδηγός βρέθηκε εγκλωβισμένος όταν τα ορμητικά νερά του ποταμού παρέσυραν το όχημά του. Και οι δύο οδηγοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, είναι καλά στην υγεία τους, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Πλημμυρισμένα υπόγεια και κινητοποίηση αρχών

Στην πόλη της Ρόδου, η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, ιδίως σε περιοχές όπως η Ψαροπούλα, όπου η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Εκεί, συνεργεία του Δήμου και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, να διευκολύνουν την απομάκρυνση των υδάτων και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες και για πλημμυρισμένα υπόγεια σε διάφορες άλλες περιοχές του νησιού, συμπεριλαμβανομένων του Φαληρακίου και των Αφάντου. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την έκταση των προβλημάτων που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στη Ρόδο, απαιτώντας την συνεχή επαγρύπνηση και παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από: Enikos