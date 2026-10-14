Τραγωδία στη Ρόδο με έναν νεκρό από την κακοκαιρία – Εκκενώσεις και σοβαρά προβλήματα στην Εύβοια

Τραγικός είναι ο απολογισμός από το νέο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα σημειώνονται σε Εύβοια, Σκιάθο και Αλόννησο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και εκτεταμένες καταστροφές. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προβλέποντας τη συνέχιση των ισχυρών βροχοπτώσεων μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, με επίκεντρο την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Τραγωδία με νεκρό στη Ρόδο

Ένας 25χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί. Ο άτυχος νέος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημα, το οποίο ήταν ένα από τα συνολικά τέσσερα που παρασύρθηκαν στα νερά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ νωρίτερα οι πολίτες κλήθηκαν μέσω του 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Αντίστοιχη έκκληση απηύθυνε και ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.

Εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο της Ρόδου

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις συγκοινωνίες της Ρόδου από τα ξημερώματα. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, ιδιαίτερα στις περιοχές από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στα Αφάντου, το Φαληράκι και τον Αρχάγγελο. Δεκάδες οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων.

Στον Αρχάγγελο, ένα αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της κατάστασης. Οι εικόνες από το νησί δείχνουν πλημμυρικά φαινόμενα, με αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα στην περιοχή Στέγνα.

Σοβαρά προβλήματα και εκκενώσεις στην Εύβοια

Μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Εύβοια από τη σφοδρή κακοκαιρία. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν για την εκκένωση των οικισμών στα Ψαχνά και την περιοχή Μακρυκάπα, λόγω της υπερχείλισης ποταμού. Επιπλέον, μήνυμα από το 112 εστάλη το πρωί και σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σοβαρές ζημιές υπέστη το οδόστρωμα στον δρόμο προς το Προκόπι, στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, λίγο πριν από τον οικισμό Αλεξίου. Το οδόστρωμα έχει κοπεί στα δύο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Η εικόνα από το σημείο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ευπάθεια των υποδομών της Εύβοιας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πλημμύρες και καταστροφές στις Σποράδες

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας δεν περιορίζονται μόνο στη Ρόδο και την Εύβοια. Στη Σκιάθο και την Αλόννησο, οι δρόμοι μετατράπηκαν επίσης σε ποτάμια, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες.

Οι κάτοικοι των νησιών αυτών έχουν κληθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Reader