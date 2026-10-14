Η κακοκαιρία συνεχίζει το καταστροφικό της πέρασμα στην Εύβοια, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση και τους κατοίκους να λαμβάνουν επανειλημμένες προειδοποιήσεις μέσω του 112. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικά φαινόμενα, οδηγώντας σε εκκενώσεις περιοχών και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Εκκένωση στα Ψαχνά και προειδοποιήσεις 112

Πριν από λίγο, ήχησε ξανά το 112 στα κινητά των κατοίκων της Εύβοιας, με ένα μήνυμα που αφορούσε την περιοχή των Ψαχνών. Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στα Ψαχνά της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Δεν ήταν η μόνη προειδοποίηση που εκδόθηκε. Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 15:45, είχε εκδοθεί προειδοποιητικό μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Επίσης, σήμερα το πρωί, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Επιπλέον, στις 00:32, εκδόθηκε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες στη Σκιάθο, υπογραμμίζοντας την ευρεία έκταση των φαινομένων.

Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας

Οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι εμφανείς στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας. Ο δρόμος προς το Προκόπι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, λίγο πριν από τον Αλεξίου, κόπηκε στα δύο. Το οδόστρωμα έχει υποστεί τεράστια ζημιά, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά τις σοβαρές επιπτώσεις της κακοκαιρίας.

Στην ίδια περιοχή, ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα. Η υπερχείλιση του ποταμού δυσχεραίνει την οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα. Αυτό δημιουργεί εκ νέου συνθήκες αποκλεισμού για την περιοχή, καθιστώντας τις μετακινήσεις ιδιαίτερα δύσκολες.

Παράλληλα, στην περιοχή Κυπαρίσσι, κατέρρευσε μια βοηθητική γέφυρα, επιδεινώνοντας την κατάσταση και προσθέτοντας στα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζει το νησί.

Επιχειρησιακή δράση του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για βοήθεια. Συνολικά, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 58 κλήσεις από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, οι οποίες αφορούν την Αττική και την Εύβοια, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί.

Ειδικότερα, στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 38 κλήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια, οι κλήσεις ανήλθαν στις 20, με το Πυροσβεστικό Σώμα να έχει προβεί σε 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος, αντιμετωπίζοντας άμεσα τις συνέπειες των καιρικών φαινομένων.

Η επέλαση της κακοκαιρίας σε άλλες περιοχές

Το κύμα κακοκαιρίας δεν περιορίζεται μόνο στην Εύβοια, αλλά πλήττει ευρύτερα τη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε διάφορες περιοχές. Αυτά τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια κι Αττική.

Εύβοια, Ρόδος και Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Στη Ρόδο, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Ο άνδρας ήταν καλυμμένος από φερτά υλικά και φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα.

Στην Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, ισχυρή βροχόπτωση εκδηλώθηκε στην Κερατέα μετά τις 20:00. Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στον Πειραιά, στη Νίκαια και στην Ανάβυσσο, ενώ νωρίτερα, βροχές είχαν σημειωθεί και στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων είναι οι εικόνες από τη Μάνδρα, όπου η βροχή ήταν ιδιαίτερα ισχυρή γύρω στις 19:45, με αντίστοιχη εικόνα και στον Ασπρόπυργο, λίγο πριν από τις 20:00.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, News.gr