Ένας νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία, παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

Δραματική τροπή έλαβε η κακοκαιρία που πλήττει τη Ρόδο, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα, Τετάρτη. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Στεγνά, σε παραλία, καλυμμένος από φερτά υλικά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε μέσα στη θάλασσα, με τον ίδιο μέσα σε αυτό.

Τραγωδία στα Στεγνά

Η τραγική αυτή εξέλιξη σημειώθηκε στην περιοχή Στεγνά της Ρόδου, όπου ο άνδρας, ηλικίας περίπου 25 ετών, βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά που έπλητταν την περιοχή.

Το αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκε στον 25χρονο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα. Στο σημείο της τραγωδίας μεταβαίνει ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος είχε νωρίτερα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Έκκληση του δημάρχου και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Πριν γίνει γνωστός ο θάνατος του πολίτη, ο δήμαρχος Ρόδου είχε κάνει έκκληση στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είχε ζητήσει να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση όσο διαρκεί η κακοκαιρία και να μην επιχειρήσουν να περάσουν με όχημα ή πεζοί από δρόμους με νερά ή από κλειστά σημεία.

Η κατάσταση στο νησί είναι εξαιρετικά δύσκολη, με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Το οδικό δίκτυο έχει μετατραπεί σε ποτάμι ή λίμνη, καθώς χείμαρροι και ποτάμια έχουν φουσκώσει. Υπάρχουν πολλά ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει σε περιπτώσεις για να απεγκλωβίσει οδηγούς.

Περιοχές που πλήττονται και αίτημα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κακοκαιρία πλήττει κυρίως την πόλη της Ρόδου και την ανατολική πλευρά του νησιού. Προβλήματα εντοπίζονται προς Καλλιθέα, Φαληράκι, Αφάντου και Αρχάγγελο, όπου κάποιοι δρόμοι εκτός του κεντρικού οδικού δικτύου έχουν κλείσει λόγω κατολισθήσεων.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης ζήτησε την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το αίτημα έγινε δεκτό, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.

Συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων

Παρά το γεγονός ότι η ΕΜΥ υποβάθμισε την κόκκινη προειδοποίηση σε πορτοκαλί, η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρώσει το πέρασμά της. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σήμερα, Τετάρτη, κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (νομός Μαγνησίας) έως το απόγευμα, καθώς και στην Κρήτη (κυρίως νομοί Χανίων και Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Προβλήματα και στην Εύβοια

Εκτός από τη Ρόδο, η Εύβοια συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112 στα Πολιτικά, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το νησί και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos