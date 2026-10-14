Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση συναγερμού. Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έχουν δοκιμάσει κυρίως την Εύβοια, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και τη Ρόδο, με πλημμυρικά φαινόμενα, διακοπές στην κυκλοφορία και πτώσεις δέντρων.

Από την Τρίτη, η κακοκαιρία έχει επιφέρει εκτεταμένες καταστροφές, με τις αρχές να εκδίδουν επανειλημμένα μηνύματα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Η κατάσταση στην Εύβοια

Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα. Λίγο μετά τις 7 το πρωί, εστάλη μήνυμα από το 112 για την περιοχή Πολιτικά, με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Το πρωί, το 112 ενεργοποιήθηκε ξανά στα Πολιτικά, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στις 12:30 ακολούθησε νέο μήνυμα 112 για τους κατοίκους στις περιοχές γύρω από τα Ψαχνά, καθώς ποταμός υπερχείλισε, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Συγκεκριμένα, δόθηκε ειδοποίηση για εκκένωση της περιοχής Μακρυκάπα προς τα Ψαχνά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού. Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 20 κλήσεις για την Εύβοια, πραγματοποιώντας 19 κοπές δένδρων.

Στη Χαλκίδα, πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ μια βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ο ποταμός Κηρέας έχει φουσκώσει, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής. Κλειστά παραμένουν και τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας.

Προβλήματα σε Σκιάθο και Σποράδες

Στη Σκιάθο, ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα, παρασύροντας αυτοκίνητα. Μηνύματα του 112 εστάλησαν και στη Σκιάθο, με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία πλήττει σοβαρά τις Σποράδες, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων, μαζί με την Εύβοια και τη Ρόδο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (νομός Μαγνησίας) έως το απόγευμα της Τετάρτης.

Δραματική κατάσταση στη Ρόδο

Η κακοκαιρία δείχνει το «σκληρό» της πρόσωπο και στη Ρόδο. Στις 10:53 το πρωί της Τετάρτης, ήχησε το 112 στο νησί των Ιπποτών, με την οδηγία των Αρχών να είναι σαφής: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες». Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού σε δρόμους της πόλης και περιφερειακών περιοχών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών, όπως τα Σγουρού και τα Κοσκινού. Εκτός «αέρα» βρίσκεται από το πρωί το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο σταθμός της Ρόδου χτυπήθηκε από κεραυνό, προκαλώντας ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τεχνικοί εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί στα Δωδεκάνησα, καθώς και στις Κυκλάδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Η κακοκαιρία στην Αττική και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλημμυρισμένους δρόμους. Το Πέραμα κατέγραψε 85 χιλιοστά βροχής έως το βράδυ της Τρίτης. Η στάθμη των υδάτων στον Κηφισό ανέβηκε επικίνδυνα από τον μεγάλο όγκο νερού, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού τις αρχές.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στον Πειραιά και στο Λαύριο έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τις 15:00, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης.

Επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οκτώ περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ΕΜΥ υποβάθμισε την κόκκινη προειδοποίηση σε πορτοκαλί, η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρώσει το πέρασμά της.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σήμερα, Τετάρτη (14/10), κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για πέντε περιοχές μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς και για την Κρήτη (κυρίως νομοί Χανίων, Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis