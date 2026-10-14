Η Ρόδος αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία: Ήχησε το 112, προβλήματα στον ραδιοφωνικό σταθμό

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ρόδος, καθώς σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και διαταραχές. Οι πολίτες του νησιού έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, ενώ παράλληλα, ο ραδιοφωνικός σταθμός τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα κεραυνού. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Ενεργοποίηση του 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Ειδικότερα, στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, εστάλη μήνυμα προειδοποίησης μέσω του συστήματος 112 στους πολίτες της Ρόδου. Η ενεργοποίηση του συστήματος κρίθηκε απαραίτητη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Περιφερειακή Ενότητα του νησιού.

Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσοχή. Επιπλέον, το μήνυμα παρότρυνε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους εν μέσω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός εκτός λειτουργίας

Παράλληλα με την προειδοποίηση του 112, η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις υποδομές του νησιού. Συγκεκριμένα, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ρόδου βρίσκεται εκτός «αέρα» από το πρωί της Τρίτης. Η διακοπή της λειτουργίας του σταθμού οφείλεται σε ένα απρόβλεπτο γεγονός που συνδέεται άμεσα με τα καιρικά φαινόμενα.

Η διευθύντρια του σταθμού, κυρία Μαρία Βάλα, γνωστοποίησε το γεγονός μέσω ανάρτησής της, ενημερώνοντας το κοινό για την αδυναμία εκπομπής. Το πρόβλημα αυτό έχει δημιουργήσει κενό στην ενημέρωση των κατοίκων μέσω του συγκεκριμένου μέσου, σε μια περίοδο που η πληροφόρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της κακοκαιρίας.

Ζημιές από κεραυνό στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Η αιτία της διακοπής λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού αποδίδεται σε πλήγμα από κεραυνό. Ο κεραυνός χτύπησε τις εγκαταστάσεις του σταθμού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις ηλεκτρικές του υποδομές. Το περιστατικό αυτό συνέβη εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τη Ρόδο, αναδεικνύοντας την ένταση της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ήταν τέτοιες που κατέστησαν αδύνατη την απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού. Η φύση των ζημιών απαιτεί εξειδικευμένες ενέργειες για την αποκατάστασή τους, προκειμένου ο σταθμός να επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία.

Εργασίες αποκατάστασης σε εξέλιξη

Από τα ξημερώματα της Τρίτης, αμέσως μετά την εκδήλωση της βλάβης, τεχνικοί του σταθμού βρίσκονται επί ποδός. Μαζί τους εργάζεται και ένα εξειδικευμένο συνεργείο, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον κεραυνό. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ώστε ο ραδιοφωνικός σταθμός να μπορέσει να εκπέμψει ξανά.

Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται εντατικά, με τις ομάδες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά του σταθμού σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατό. Η επιστροφή του ραδιοφωνικού σταθμού στον «αέρα» θεωρείται σημαντική για την ομαλή ροή της ενημέρωσης των πολιτών της Ρόδου, ειδικά υπό τις παρούσες δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Reader