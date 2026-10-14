Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τις Σποράδες έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Σκιάθο, με εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, έχει ήδη ζητήσει την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων, σημειώθηκε και ένα περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους κοντά στη νήσο Περιστέρα της Αλοννήσου.

Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στη Σκιάθο

Τα προβλήματα στη Σκιάθο είναι σημαντικά, καθώς το νησί βιώνει το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου, Θοδωρή Τζούμα, η βροχή και οι άνεμοι συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προχωρούν σε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο, όπου έχουν εντοπιστεί φερτά υλικά. Έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων, ενώ δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από την ορμή των φαινομένων.

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας είναι εμφανείς και στον κτιριακό ιστό του νησιού. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι 40 με 50 επιχειρήσεις, καθώς και 15 με 20 σπίτια, έχουν υποστεί ζημιές. Τα σχολεία στο νησί παρέμειναν κλειστά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αν και το φαινόμενο δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και των εκτεταμένων ζημιών, ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έχει υποβάλει αίτημα για την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης.

Για την αποκατάσταση των ζημιών και την παροχή αποζημιώσεων στους πληγέντες, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες. Αρμόδια κλιμάκια από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να πραγματοποιήσουν αυτοψίες, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Ενεργοποίηση του 112 και μέτρα προστασίας

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας των κατοίκων, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η ενεργοποίηση του 112 είχε ως στόχο την ενημέρωση των κατοίκων της Σκιάθου σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν στο νησί.

Μέσω των μηνυμάτων, οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους εν μέσω της κακοκαιρίας. Η προληπτική αυτή ενέργεια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την πολιτική προστασία.

Θαλάσσιο ατύχημα στην Αλόννησο

Πέρα από τα προβλήματα στη Σκιάθο, ένα θαλάσσιο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αλοννήσου. Συγκεκριμένα, ένα ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας προσάραξε στη νήσο Περιστέρα. Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν άμεσα. Η διάσωσή τους πραγματοποιήθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αλοννήσου. Στη θαλάσσια περιοχή επικρατούσαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, γεγονός που καθιστούσε τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες.

Με πληροφορίες από: Reader