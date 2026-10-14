Ένα κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα, με τα καιρικά φαινόμενα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και να προκαλούν ανησυχία σε αρκετές περιοχές. Ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Το επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας εντοπίζεται κυρίως στην Εύβοια, στις Σποράδες και στο βορειοδυτικό Αιγαίο, ενώ επηρεάζεται και η περιοχή της Αττικής. Η κατάσταση παραμένει σε αγωνία, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν για αρκετές ώρες.

Το επίκεντρο των καιρικών φαινομένων

Η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις, εκτεταμένες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, δημιουργώντας ένα δύσκολο καιρικό περιβάλλον. Οι περιοχές που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από τα καιρικά φαινόμενα είναι η Εύβοια, οι Σποράδες και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της έντονης δραστηριότητας του καιρού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Η εξασθένηση των καιρικών φαινομένων αναμένεται να ξεκινήσει τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας. Το έκτακτο δελτίο που έχει εκδοθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) παραμένει σε ισχύ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσοχή από τους πολίτες.

Η κατάσταση στην Εύβοια και το μήνυμα του 112

Η Εύβοια αποτελεί μία από τις πλέον πληττόμενες περιοχές, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις που καταγράφονται στο νησί αναμένεται να οδηγήσουν στη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Τα μετεωρολογικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δείχνουν ότι στα ορεινά τμήματα της κεντρικής Εύβοιας είχαν ήδη καταγραφεί περισσότερα από 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες μόνο ώρες, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση των φαινομένων.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου που προκαλούν οι παρατεταμένες και κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις, η περιοχή των Πολιτικών Ευβοίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στους κατοίκους των Πολιτικών εστάλη μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με σαφή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να τηρούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Πρόγνωση για την Αττική

Στην περιοχή της Αττικής, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συννεφιά, με βροχές να εκδηλώνονται κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα αυτά θα είναι πιο έντονα κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Υπάρχει επίσης πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων, οι οποίες ενδέχεται να είναι τοπικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση, φτάνοντας τα 9 μποφόρ στον Ευβοϊκό Κόλπο. Στον Σαρωνικό Κόλπο, οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά με ένταση έως και 8 μποφόρ, καθιστώντας τις συνθήκες δύσκολες για τη ναυσιπλοΐα.

Ο καιρός σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Για τη Θεσσαλονίκη, οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχοπτώσεις. Επιπλέον, αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, με τη Χαλκιδική να είναι η περιοχή όπου αυτά τα φαινόμενα θα είναι κυρίως έντονα.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν με ένταση που τοπικά μπορεί να φτάσει τα 7 μποφόρ, επηρεάζοντας τις συνθήκες στην ξηρά και τη θάλασσα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρχών για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από: Reader