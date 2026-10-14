Ο Κηφισός «φούσκωσε» από την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή οι αρχές

Ένα μεγάλο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026, πλήττοντας την Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η έντονη βροχόπτωση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο Λεκανοπέδιο, με τον Κηφισό ποταμό να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Το ποτάμι έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα, προκαλώντας ανησυχία για πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Αττική και τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο ξεκίνησε σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026, συνεχίζει να επηρεάζει εκτεταμένα γεωγραφικά τμήματα της Ελλάδας. Η Αττική είναι μία από τις περιοχές που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος των καιρικών φαινομένων, με την ασταμάτητη βροχόπτωση να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε μία σειρά από δυσκολίες και προκλήσεις για τους κατοίκους και τις υποδομές.

Πέρα από το Λεκανοπέδιο της Αττικής, η κακοκαιρία επηρεάζει και άλλες περιοχές της χώρας, αν και το επίκεντρο των προβλημάτων, όπως καταγράφεται, εντοπίζεται στην πρωτεύουσα. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν έντονες, με την βροχόπτωση να συνεχίζεται μέχρι και αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές.

Η κρίσιμη κατάσταση στον Κηφισό ποταμό

Ο Κηφισός ποταμός έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου των υδάτων του. Βίντεο που έχουν καταγραφεί δείχνουν ξεκάθαρα το ποτάμι να έχει «φουσκώσει» σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα της αδιάκοπης και έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή. Αυτή η κατάσταση έχει φέρει τον ποταμό στα όριά του, δημιουργώντας μία ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα.

Η υπερχείλιση του Κηφισού προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Η στάθμη του νερού έχει ανέβει σημαντικά, καθιστώντας απαραίτητη την συνεχή παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων του ποταμού, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των γύρω περιοχών.

Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στις μετακινήσεις

Η έντονη κακοκαιρία και η κατάσταση στον Κηφισό ποταμό έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων της Αττικής. Συγκεκριμένα, έχουν παρατηρηθεί μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των οδηγών που κινούνται στους γύρω δρόμους του ποταμού. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών.

Οι δρόμοι που βρίσκονται πλησίον του Κηφισού έχουν επηρεαστεί σημαντικά, καθιστώντας τις μετακινήσεις χρονοβόρες και απαιτητικές. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες οδήγησης είναι δύσκολες λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης και της αυξημένης στάθμης των υδάτων σε ορισμένα σημεία.

Οι αρχές σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής

Ενόψει της κρίσιμης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής. Η στενή παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων του Κηφισού ποταμού αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κακοκαιρίας. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε συναγερμό για την άμεση ανταπόκριση.

Η επιφυλακή των αρχών αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από τα πλημμυρικά φαινόμενα που ενδέχεται να προκύψουν. Η διαρκής αξιολόγηση της κατάστασης και η ετοιμότητα των συνεργείων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης που έχει δημιουργήσει το μεγάλο κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή της Αττικής.

Συστάσεις και οδηγίες προς τους πολίτες

Λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας και του κινδύνου πλημμυρών, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Μία από τις βασικές συστάσεις είναι η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά στις παραποτάμιες περιοχές, όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος λόγω της αυξημένης στάθμης του Κηφισού.

Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που εκδίδονται από την Πολιτική Προστασία. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν μέτρα ασφαλείας και πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, συμβάλλοντας στην προστασία της ζωής και της περιουσίας τους. Η συνεργασία και η προσοχή όλων θεωρούνται απαραίτητες για την ομαλή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Newsit