Η Εύβοια και η Σκιάθος παραμένουν στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει την περιοχή με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε και μια βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε, ενώ δρόμοι έχουν κλείσει λόγω των ορμητικών νερών. Στη Σκιάθο, η κατάσταση ήταν δραματική κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον κεντρικό ιστό του νησιού να μετατρέπεται σε ορμητικό ποταμό, προκαλώντας πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές.

Η κατάσταση στην Εύβοια: Υπερχειλίσεις και διακοπές κυκλοφορίας

Η Εύβοια παραμένει σε κόκκινη προειδοποίηση και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, έως αργά το απόγευμα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Τα προβλήματα είναι πολλά και διάσπαρτα σε όλο το νησί, με τις ριπές των ανέμων, τις ισχυρές καταιγίδες και τα ορμητικά νερά να προκαλούν εκτεταμένα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών και διακοπών ρεύματος.

Στη Βόρεια Εύβοια, ο ποταμός Κηρέας υπερχείλισε λόγω της έντονης βροχόπτωσης, οδηγώντας στη διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, ειδικότερα στη θέση «Καντά». Ένα αντίστοιχο πρόβλημα καταγράφηκε και στην περιοχή «Πορτάρα», όπου ο δρόμος έχει επίσης κλείσει εξαιτίας της υπερχείλισης των υδάτων.

Συναγερμός στα Πολιτικά: Γέφυρα κατέρρευσε και ήχησε το 112

Στην περιοχή των Πολιτικών, ήχησε ξανά το 112, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί τους κατοίκους για επικίνδυνες συνθήκες. Ο δρόμος Πολιτικών – Ψαχνών παραμένει κλειστός, και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη λάβει ειδοποίηση για αυξημένη προσοχή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στην περιοχή και προχώρησε σε συνεχείς κοπές δέντρων που έπεσαν από τη σφοδρότητα των ανέμων. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, μια βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι των Πολιτικών, στη θέση «Πεθαμένος», εντός του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. Ο δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος βρέθηκε όλη τη νύχτα στο σημείο, ωστόσο έχει αποκλειστεί στα Πολιτικά λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας.

Προβλήματα και στη Νότια Εύβοια: Ξεριζωμένα δέντρα

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στη Νότια Εύβοια. Στην παραλία του Αλμυροποτάμου, ένα τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε από την ένταση των ανέμων. Το δέντρο έπεσε μέσα σε αυλές σπιτιών, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέφερε το evima.gr. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τέτοια περιστατικά ενδέχεται να επαναληφθούν λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας.

Δραματική νύχτα στη Σκιάθο: Πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές

Δραματικές στιγμές έζησε η Σκιάθος κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο κεντρικός ιστός του νησιού μετατράπηκε σε ορμητικό ποταμό. Τα νερά εισέβαλαν σε δεκάδες καταστήματα και κατοικίες, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Παράλληλα, σταθμευμένα οχήματα παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους, επιδεινώνοντας την κατάσταση στο νησί.

Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο, ειδικότερα στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Πλατανιά, όπου η διέλευση κατέστη σχεδόν αδύνατη. Επιπλέον, εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης άφησε χωρίς ρεύμα το μισό νησί, προσθέτοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Σκιάθου.

Γενικότερη εικόνα και προειδοποιήσεις

Η χώρα συνεχίζει να δοκιμάζεται από καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες, με τη Σκιάθο, την Εύβοια και τις Σποράδες να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σε οκτώ περιοχές της χώρας βρέθηκε σε ισχύ «Red Code» προειδοποίηση, υποδεικνύοντας ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην Αττική, κάποιοι δρόμοι έκλεισαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis