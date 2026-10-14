Η Εύβοια και η Σκιάθος βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρής κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να προκαλούν εκτεταμένα προβλήματα. Ο ποταμός Κηρέας στην Εύβοια έχει υπερχειλίσει, οδηγώντας σε πλημμυρικά φαινόμενα και διακοπές στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει αποστείλει επανειλημμένα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Πλημμύρες και διακοπές κυκλοφορίας στη Βόρεια Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας. Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε στην υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικές αρτηρίες. Συγκεκριμένα, η διέλευση έχει διακοπεί στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, στη θέση «Καντά».

Επιπλέον, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα Πολιτικά Ευβοίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο για την ασφάλειά τους. Η κατάσταση στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων προκαλεί επίσης ανησυχία, καθώς η στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον οικισμό έχει ανέβει επικίνδυνα.

Κατάρρευση γέφυρας και οριακή κατάσταση

Στην περιοχή Κυπαρίσσι, των Πολιτικών, και συγκεκριμένα στη θέση «Πεθαμένος» στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, μια βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας. Τα νερά στην ευρύτερη περιοχή έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, με τον κίνδυνο υπερχείλισης να είναι ορατός, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή.

Οι κάτοικοι και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Επισημαίνεται η ανάγκη να μην επιχειρούν να περάσουν από σημεία όπου έχουν καταγραφεί ζημιές ή υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση υδάτων, προς αποφυγή κινδύνων.

Μηνύματα 112 και κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας

Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει επανειλημμένα το σύστημα 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικά μηνύματα στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών. Ένα από αυτά τα μηνύματα αφορούσε την περιοχή των Πολιτικών Ευβοίας, καλώντας σε προσοχή στις μετακινήσεις και στην τήρηση των οδηγιών των Αρχών.

Η Εύβοια παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, χαρακτηρισμένη ως Red Code, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Συνολικά, η Αττική και ακόμη επτά περιφέρειες της χώρας έχουν τεθεί σε καθεστώς Red Code, υπογραμμίζοντας την αυξημένη επικινδυνότητα των φαινομένων σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Σοβαρά προβλήματα και στη Σκιάθο

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στη Σκιάθο, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της καταιγίδας μαζί με την Εύβοια και τις Σποράδες. Στο νησί έχουν σημειωθεί πλημμύρες, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν δύο σταθμευμένα οχήματα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ αρκετά καταστήματα έχουν πλημμυρίσει. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει βυθίσει στο σκοτάδι το μισό νησί, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Έκκληση για προσοχή σε όλη τη χώρα

Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της επικράτειας, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για την εξέλιξη των φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με το Πυροσβεστικό Σώμα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit