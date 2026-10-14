Στα λευκά ντύθηκε ο Όλυμπος, έντονη χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες

Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει φέρει χιόνια στα ορεινά της χώρας, με τον Όλυμπο να ντύνεται στα λευκά. Η χιονόπτωση ξεκίνησε από το βράδυ, μεταμορφώνοντας γρήγορα το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Στα υψόμετρα πάνω από τα 2.000 μέτρα, η χιονόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη, ενώ το θερμόμετρο έδειξε -2°C.

Επίκεντρο της κακοκαιρίας και προειδοποιήσεις

Η κακοκαιρία πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με την Εύβοια και την ανατολική Στερεά να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Χθες, ήχησε το 112 για τους κατοίκους της Εύβοιας, της Σκύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Προγνώσεις για βροχοπτώσεις και ανέμους

Ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, προειδοποιεί με ανάρτησή του για μεγάλα ύψη βροχής και πολύ ισχυρές ριπές ανέμων. Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Ωστόσο, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιατική υποχώρηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Σύμφωνα με το μοντέλο ICON-EU, τα τοπικά μέγιστα ύψη βροχής ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά, αν και απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση της χωρικής τους κατανομής και της διάρκειας των φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ριπαίους ανέμους. Το ίδιο μοντέλο εμφανίζει τοπικές μέγιστες ριπές έως 139 km/h στη Θράκη και την Αττική, ενώ προβλέπει 137 km/h στη δυτική Κρήτη και 130 km/h στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Αυτές οι προγνωστικές τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται αυτομάτως ως αναμενόμενες μετρήσεις σε κατοικημένες περιοχές, αλλά χρειάζονται διασταύρωση με τα υπόλοιπα μοντέλα και συνεχή παρακολούθηση.

Αναλυτική πρόγνωση για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026

Σε μια ακόμη ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς τοποθέτησε την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια στο μάτι της κακοκαιρίας, με την Αττική να δέχεται επίσης έντονα φαινόμενα. Η αυριανή ημέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζει ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, καθώς τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα, ICON και ECMWF, συγκλίνουν ως προς την εκδήλωση σημαντικών βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάλυση του RAIN INTELLIGENCE, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου το μοντέλο ICON προβλέπει τοπικά έως 165,5 mm βροχής σε 24 ώρες. Ακολουθούν η Αττική με 58,3 mm, η Θεσσαλία με 46,7 mm, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 25,5 mm και η Ανατολική – Νότια Πελοπόννησος με 20,4 mm. Η γενική τάση είναι η σταδιακή εξασθένηση των βροχοπτώσεων από το μεσημέρι της Τετάρτης, με την προσοχή να παραμένει στραμμένη στις τοπικά ισχυρές ριπές ανέμου.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr