Το κύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα από το πρωί της Τρίτης, συνεχίζει την επέλασή του και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, έως αργά το απόγευμα. Κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν έως και τα 10 μποφόρ. Η χώρα έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με τους πολίτες να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων.

Η επέλαση της κακοκαιρίας και οι προειδοποιήσεις

Η ένταση των βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας, προκάλεσε προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, καταιγίδες θα χτυπούν τη χώρα μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να παρουσιάσει ουσιαστική βελτίωση από τη νύχτα προς την Πέμπτη.

Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού (Red Code) έχουν τεθεί η Αττική και άλλες επτά περιφέρειες της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) διατηρεί σε ισχύ προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ έχει διατηρήσει την κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η σημερινή ημέρα για περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής, καθώς τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρών.

Σκιάθος: Το επίκεντρο των προβλημάτων

Το νησί της Σκιάθου έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία και βρίσκεται και σήμερα σε συναγερμό. Κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν, νερά εισέβαλαν σε καταστήματα, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θοδωρή Τζούμα, δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Ο δήμαρχος προτίθεται να υποβάλει σχετικό αίτημα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί.

Σημαντικές δυσκολίες αναφέρθηκαν επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η κατάσταση στο οδικό δίκτυο. Στην περιφερειακή οδό, κοντά στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία. Ακόμη σοβαρότερη ήταν η εικόνα στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα, όπου η διέλευση οχημάτων είχε καταστεί σχεδόν αδύνατη. Στα προβλήματα προστέθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες επηρέασαν περίπου τη μισή Σκιάθο.

Ενεργοποίηση του 112 και κλειστά σχολεία

Λόγω της έντασης των φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το 112. Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης, εστάλη επείγουσα ειδοποίηση μέσω του 112 σε κατοίκους και επισκέπτες της Σκιάθου, καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Το προειδοποιητικό μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα, μηνύματα του 112 εστάλησαν και σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας.

Προβλήματα στην Αττική και το Αιγαίο

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η βροχόπτωση και σε περιοχές της Αττικής από το απόγευμα της Τρίτης. Στο Πέραμα καταγράφηκε ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς βροχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στις 19:15 ο ρυθμός βροχόπτωσης στο Πέραμα έφτασε τα 160 χιλιοστά ανά ώρα.

Επιπλέον, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας και των δημοτικών υπηρεσιών να έχουν κινητοποιηθεί και να παρεμβαίνουν στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos