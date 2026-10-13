Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω της 48ωρης κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει την επέλασή της από το πρωί της Τρίτης, με ισχυρές καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, για περιοχές όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και η επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων προβλέπεται να είναι υψηλός. Η Αττική, η Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων, ενώ έχει ήδη ηχήσει το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και προειδοποιήσεις

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Τρίτη και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, με ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση να συνιστάται για συγκεκριμένες περιοχές.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και η γνωμοδότηση της Επιτροπής επισημαίνουν τον υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και πολύ θυελλωδών ανέμων. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τονίζει ότι στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα υλικά και μέσα για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Πλήρης κινητοποίηση και μέτρα προστασίας

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων. Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα.

Σκοπός είναι η εξέταση θεμάτων που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων. Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών.

Περιοχές σε αυξημένη επαγρύπνηση και προειδοποιήσεις 112

Ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση συνιστάται για συγκεκριμένες περιοχές. Την Τρίτη, οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική. Από τις απογευματινές – βραδινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη, αυξημένη επαγρύπνηση απαιτείται για την Αττική λόγω των καταιγίδων που αναμένονται να εκδηλωθούν, ενώ τη νύχτα προς την Πέμπτη η προσοχή στρέφεται στους θυελλώδεις ανέμους.

Από το βράδυ της Τετάρτης και τη νύχτα προς την Πέμπτη, η Εύβοια και οι όμορες περιοχές βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας. Μέχρι τις απογευματινές – βραδινές ώρες την Τετάρτη, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και τα Δωδεκάνησα θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή. Μάλιστα, ήχησε το 112 για τους κατοίκους της Εύβοιας, της Σκύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Εκτιμήσεις μετεωρολόγων για την εξέλιξη των φαινομένων

Η κακοκαιρία έχει ήδη αρχίσει να δείχνει τα «δόντια» της, με τα φαινόμενα να εξελίσσονται επιδεινούμενα όσο πλησιάζουμε προς την Τετάρτη, οπότε και αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα κακοκαιρίας. Το επόμενο 24ωρο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε περιοχές όπου θα καταγραφούν μεγάλα ύψη βροχής σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, η σημαντική ενίσχυση των βοριάδων δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, ιδιαίτερα σε περιοχές με ήδη κορεσμένα εδάφη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το βαρομετρικό χαμηλό που στροβιλίζεται στην Πελοπόννησο θα προκαλέσει έντονες βροχοκαταιγίδες, με μεγάλα ύψη βροχής και στην Αττική. Όπως επισημαίνει, τα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, με την Αττική να παραμένει σε επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι οι ισχυρές βροχές της Τρίτης θα συναντήσουν την Τετάρτη τους θυελλώδεις βοριάδες, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές του λεκανοπεδίου. Ακόμη και αν παρατηρηθεί πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων μέσα στη νύχτα, νέα έξαρση των βροχοπτώσεων αναμένεται την Τετάρτη, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες.

Κλειστά σχολεία σε Μαντούδι και Σκιάθο

Λόγω της κακοκαιρίας, τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε Μαντούδι και Σκιάθο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ το meteo.gr κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην Κατηγορία 3 («Σημαντική»).

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Ieidiseis