Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο καιρού: Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια, έντονα φαινόμενα και στην Αττική

Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο της σε επικίνδυνα φαινόμενα. Το επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να είναι το Αιγαίο και η Εύβοια, ενώ έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Αττική. Οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι πιθανές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Αναβάθμιση του δελτίου καιρού σε επικίνδυνα φαινόμενα

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, το οποίο είχε εκδοθεί αρχικά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, αναβαθμίστηκε από την ΕΜΥ σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Αυτή η αναβάθμιση σηματοδοτεί την αναμενόμενη ένταση των καιρικών συνθηκών που θα πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με έμφαση στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, κατά τη διάρκεια της Τρίτης 13 Οκτωβρίου και της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026.

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες

Πέρα από τις βροχοπτώσεις, αναμένονται και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Αυτοί οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και στη συνέχεια θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο. Η έντασή τους προβλέπεται να φτάσει τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα, σε τοπικό επίπεδο, ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 10 μποφόρ.

Η περίοδος των ισχυρών ανέμων εκτείνεται από το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026. Οι θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου θα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε αυτά τα επικίνδυνα φαινόμενα, απαιτώντας αυξημένη προσοχή.

Περιοχές σε «κόκκινο» και «πορτοκαλί» συναγερμό την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, έχει εκδοθεί «κόκκινη προειδοποίηση» για την Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένονται με ένταση και διάρκεια από τις απογευματινές ώρες. Παράλληλα, αρκετές περιοχές βρίσκονται σε «πορτοκαλί προειδοποίηση» λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, πρόσκαιρα έως τις βραδινές ώρες, σε «πορτοκαλί προειδοποίηση» βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, όπως η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος, καθώς και η δυτική Στερεά και η δυτική και νότια Πελοπόννησος. Από τις μεσημβρινές ώρες, η Χαλκιδική θα επηρεαστεί, ενώ από τις απογευματινές ώρες, οι Σποράδες και η ανατολική Θεσσαλία, ειδικότερα ο νομός Μαγνησίας, θα αντιμετωπίσουν έντονα φαινόμενα. Από αργά το απόγευμα, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και οι Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) τίθενται σε «πορτοκαλί προειδοποίηση». Τέλος, από αργά τη νύχτα, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, κυρίως οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου, θα δεχθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με την Εύβοια να παραμένει σε «κόκκινη προειδοποίηση» έως αργά το απόγευμα, όπου τα φαινόμενα θα διατηρήσουν την ένταση και τη διάρκειά τους. Άλλες περιοχές θα παραμείνουν σε «πορτοκαλί προειδοποίηση» με συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.

Πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και οι Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) θα έχουν έντονα φαινόμενα. Η Χαλκιδική θα επηρεαστεί έως τις πρωινές ώρες, ενώ οι Σποράδες και η ανατολική Θεσσαλία (νομός Μαγνησίας) θα βρίσκονται σε «πορτοκαλί προειδοποίηση» έως το απόγευμα. Τα Δωδεκάνησα θα αντιμετωπίσουν έντονα φαινόμενα έως το απόγευμα, και η Κρήτη, κυρίως οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου, θα παραμείνει σε «πορτοκαλί προειδοποίηση» έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Σε όλες αυτές τις περιοχές, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos