Η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου για την Αττική: Προσοχή ακόμα και μετά τη βροχή

Ο προγνώστης καιρού και ευρωβουλευτής, Σάκης Αρναούτογλου, απηύθυνε έκκληση για μεγάλη προσοχή στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει τον νομό σε δύο κύματα. Τόνισε ότι ακόμα και όταν σταματήσει η βροχή, η προσοχή παραμένει απαραίτητη λόγω των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν. Η προειδοποίηση αφορά τόσο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου όσο και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Τα δύο κύματα της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου στο Facebook, η Αττική θα βιώσει την κακοκαιρία σε δύο διακριτά κύματα. Το πρώτο κύμα ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης και αναμένεται να διαρκέσει έως το βράδυ της ίδιας ημέρας. Μετά από μια πιθανή πρόσκαιρη εξασθένηση μέσα στη νύχτα, η οποία δεν σηματοδοτεί τη λήξη της κακοκαιρίας, ένα νέο κύμα αναμένεται να πλήξει τον νομό από την Τετάρτη, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες.

Οι νέες βροχοπτώσεις της Τετάρτης θα προστεθούν στις ποσότητες που θα έχουν προηγηθεί, αυξάνοντας τους κινδύνους. Οι ισχυρές βροχές και οι πιθανές καταιγίδες την Τετάρτη θα συνδυαστούν με πολύ ενισχυμένους βοριάδες, καθιστώντας την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη.

Κίνδυνοι από τις βροχοπτώσεις

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι σημασία θα έχει τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια των βροχοπτώσεων. Τα προβλεπόμενα ύψη βροχής στην Αττική, εφόσον επιβεβαιωθούν, μπορούν να προκαλέσουν τοπικά σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η δυνατή βροχή επιμείνει για ώρες. Οι πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν τη γρήγορη άνοδο των νερών σε ρέματα, τη συσσώρευση νερού σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, καθώς και σε υπόγεια και ισόγεια χώρους, οδηγώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας.

Ενώ οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής φαίνεται να συγκεντρώνονται κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού, προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και χαμηλότερα, κατά μήκος των ρεμάτων που δέχονται αυτά τα νερά. Επιπλέον, στις καμένες ή έντονα διαβρωμένες πλαγιές, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παράσυρσης χώματος και φερτών υλικών, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την απορροή σε στενά περάσματα και τεχνικά έργα.

Ισχυροί άνεμοι και επιπτώσεις

Πέρα από τις βροχοπτώσεις, ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται να επηρεάσουν την Αττική. Οι βοριάδες στα πιο εκτεθειμένα τμήματα του νομού μπορούν να φτάσουν τα 7 και πρόσκαιρα τα 8-9 μποφόρ την Τετάρτη, ενώ σε παραθαλάσσιες περιοχές οι άνεμοι θα φτάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι ενέχουν κινδύνους όπως σπασμένα κλαδιά και αντικείμενα που παρασύρονται.

Επίσης, πιθανές πτώσεις δέντρων μπορούν να κλείσουν δρόμους, να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα και να οδηγήσουν σε τοπικές διακοπές ρεύματος. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η αποφυγή στάθμευσης και παραμονής κάτω από μεγάλα δέντρα όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι, ακόμα και αν η βροχή έχει προσωρινά σταματήσει.

Αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον νομό

Ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι, παρότι δεν αναμένονται οι ίδιες επιπτώσεις παντού, οι προβλεπόμενες ποσότητες βροχής και η ένταση των φαινομένων δικαιολογούν αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Αττική. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κοντά στα βουνά, όπου η βροχή μπορεί να είναι εντονότερη και να κρατήσει περισσότερο.

Η προσοχή πρέπει να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, καθώς μια πρόσκαιρη εξασθένηση δεν σημαίνει το τέλος των επικίνδυνων φαινομένων, ειδικά με την αναμενόμενη νέα έξαρση την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr