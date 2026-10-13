Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στην Αττική από το απόγευμα – Αναλυτική πρόγνωση

Σοβαρή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες στην Αττική, με αναμενόμενες σφοδρές καταιγίδες. Η σταδιακή επιδείνωση θα ξεκινήσει από το απόγευμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων Κλέαρχου Μαρουσάκη και Τάσου Αρνιακού. Οι βροχές αναμένεται να ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνοδευόμενες από ισχυρές καταιγίδες.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η επιδείνωση του καιρού θα γίνει πιο αισθητή από το απόγευμα και μετά. Όσο θα πλησιάζουμε προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα εντείνονται, με τις βροχές να γίνονται κατά τόπους ισχυρές και να συνοδεύονται από έντονες καταιγίδες.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Action24, Τάσος Αρνιακός, αναφέρει ότι στην Αττική σήμερα αναμένεται συννεφιά με βροχές. Αυτές οι βροχές θα ενταθούν το μεσημέρι με το απόγευμα και ενδεχομένως να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη των φαινομένων στην Αττική

Βάσει του προγνωστικού μοντέλου windy, τα φαινόμενα στην Αττική θα ξεκινήσουν με κάποιες βροχές και τοπικές καταιγίδες περίπου στις 2 το μεσημέρι. Προς το απόγευμα, οι βροχές αναμένεται να ενταθούν σημαντικά.

Μάλιστα, στις 9 το βράδυ, προβλέπονται έντονες καταιγίδες σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Το βράδυ αναμένονται κεραυνοί και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Οι περιοχές της Αττικής που αναμένεται να επηρεαστούν από κεραυνούς και καταιγίδες το βράδυ περιλαμβάνουν το κέντρο της Αθήνας, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, τον Μαραθώνα, τη Νέα Μάκρη, την Αρτέμιδα, τα Καλύβια, το Κορωπί, την Ανάβυσσο και τον Ασπρόπυργο.

Διάρκεια των καιρικών φαινομένων

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα υφίστανται μέχρι τις 2 με 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Λίγο αργότερα, οι καταιγίδες αναμένεται να κοπάσουν, χωρίς ωστόσο να εκλείψουν εντελώς από την περιοχή.

Με πληροφορίες από: dnews.gr