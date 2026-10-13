Νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη υπό την επήρεια ενός νέου κύματος κακοκαιρίας, για το οποίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, συνοδευόμενο από πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα, που περιλαμβάνουν ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ξεκίνησαν την Τρίτη, αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη και θα δώσουν τη θέση τους σε πρόσκαιρη βελτίωση την Πέμπτη. Ήδη από το πρωί της Τρίτης, καταιγίδες σημειώνονται στο Ιόνιο, ενώ οι πρώτες βροχές έκαναν την εμφάνισή τους στην Αθήνα περίπου στις 9 το πρωί, με εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται από το μεσημέρι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την εκδήλωση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, καθώς οι καταιγίδες ενδέχεται να έχουν μεγάλη ραγδαιότητα.

Επιπλέον, τα φαινόμενα αυτά μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με πτώση έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Αναμένονται επίσης χιονοπτώσεις στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Στο Αιγαίο, προβλέπεται να πνεύσουν πολύ θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι θα ενισχυθούν από το βράδυ της Τρίτης. Η κορύφωση της έντασης των ανέμων αναμένεται την Τετάρτη, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Οι ιδιαίτερα ισχυρές ριπές των ανέμων ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, επηρεάζοντας τα δρομολόγια των πλοίων σε όλο το Αιγαίο.

Η αιτία της μεταβολής του καιρού

Η μεταβολή των καιρικών συνθηκών οφείλεται στην εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών πολικής προέλευσης. Αυτές οι μάζες προέρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Σε συνδυασμό με την εισβολή των ψυχρών μαζών, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα μετακινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτός ο συνδυασμός αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Εξέλιξη των φαινομένων την Τρίτη: Από δυτικά προς ανατολικά

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, η επιδείνωση του καιρού θα είναι γενικευμένη και θα επηρεάσει ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Αρχικά, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στις δυτικές περιοχές της χώρας.

Από το δεύτερο μισό της ημέρας, οι πιο οργανωμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις θα μετακινηθούν προς τις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, πολλά σημεία του Αιγαίου θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία.

Περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

Αρχικά, η μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται για τα νησιά του Ιονίου, με έμφαση στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Επίσης, η δυτική Στερεά και η δυτική και νότια Πελοπόννησος αναμένεται να δεχθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ωστόσο, στις δυτικές περιοχές, τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια διάρκεια και επιμονή σε σύγκριση με αυτά που θα επηρεάσουν τα ανατολικότερα τμήματα της χώρας. Εκεί, οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν και την Τετάρτη.

Από το μεσημέρι και μετά την Τρίτη, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Χαλκιδική, ειδικά στις τρεις χερσονήσους της. Προς το βράδυ, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία και η Εύβοια θα δεχθούν φαινόμενα μεγαλύτερης διάρκειας και έντασης. Ουσιαστικά, μια ζώνη από τη νότια Χαλκιδική έως την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά ορίζεται ως η περιοχή όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο επίμονα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis