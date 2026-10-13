Άστατος καιρός την Τρίτη με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επικρατήσει σε μεγάλο μέρος της χώρας την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο προβλέπεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Εντονα φαινόμενα σε Ιόνιο και ηπειρωτικά

Από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν σημαντικά τις συγκεκριμένες περιοχές, απαιτώντας προσοχή.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού, τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Πελοπόννησο. Από το απόγευμα, η ένταση των φαινομένων θα μετατοπιστεί, εντοπιζόμενη κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στις προαναφερθείσες περιοχές, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Στην υπόλοιπη χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες όμως θα είναι μικρότερης έντασης και διάρκειας.

Η πορεία της θερμοκρασίας ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στη Δυτική Μακεδονία, οι τιμές θα κυμανθούν από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα είναι μεταξύ 11 και 19 βαθμών. Στη Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει από 13 έως 20 βαθμούς, και στην Ήπειρο από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου, οι τιμές θα είναι από 14 έως 18 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 22 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, και στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη

Στο Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και προς το βράδυ αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, αρχικά με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Σταδιακά, όμως, από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας τα 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι, θα γίνουν βόρειοι, με την ίδια ένταση 2 έως 4 μποφόρ, και μετά το απόγευμα θα φτάσουν τα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης, αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Οι πολίτες καλούνται να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.

Με πληροφορίες από: News.gr