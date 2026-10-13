Ραγδαία επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και για ένα 48ωρο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, ενημερώνοντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν περιοχές της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανό χαλάζι, καθώς και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Επιδείνωση του καιρού και έκτακτο δελτίο

Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα, Τρίτη (13/10), και θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη (14/10). Κατά τη διάρκεια αυτού του 48ώρου, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα αυτά θα είναι κυρίως έντονα στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα οι καταιγίδες να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη ένταση στα καιρικά φαινόμενα. Η ΕΜΥ τονίζει ότι στις επηρεαζόμενες περιοχές, τα φαινόμενα θα έχουν τόσο ένταση όσο και διάρκεια, απαιτώντας προσοχή.

Αναλυτική πρόγνωση για βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους για σήμερα, Τρίτη, σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, Τετάρτη, διατηρώντας την έντασή τους.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων είναι κυρίως οι θαλάσσιες και παραθαλάσσιες ζώνες, όπου η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων είναι αυξημένη. Η προειδοποίηση υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση, καθώς η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων θα είναι σημαντικές.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα με τις βροχές και τις καταιγίδες, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Αυτοί οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο, ξεκινώντας από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026). Η έντασή τους θα φτάσει τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 10 μποφόρ.

Σταδιακά, οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα επεκταθούν και στο κεντρικό Αιγαίο. Το φαινόμενο των ισχυρών ανέμων αναμένεται να διαρκέσει από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης, επηρεάζοντας σημαντικά τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις συνθήκες στη θάλασσα.

Πτώση της θερμοκρασίας και κατηγοριοποίηση φαινομένων

Η επιδείνωση του καιρού θα συνοδευτεί και από σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Για σήμερα, Τρίτη, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 22-23 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στις νησιωτικές περιοχές θα φτάσουν τους 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πιο αισθητή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 20-22 βαθμούς Κελσίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 3, χαρακτηριζόμενο ως «σημαντικό».

Με πληροφορίες από: Reader