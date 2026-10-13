Πρώτη οργανωμένη φθινοπωρινή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Η πρώτη οργανωμένη και γενικευμένη κακοκαιρία της φθινοπωρινής περιόδου ξεκινά από τα δυτικά, φέρνοντας μαζί της πολλές βροχές, καταιγίδες και μια ιδιαίτερη πτώση της θερμοκρασίας. Ο δρόμος για διαταραχές, κακοκαιρίες και ψυχρές εισβολές έχει πλέον ανοίξει για τα καλά, καθώς ο καιρός επιφυλάσσει διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά που θα απασχολήσουν έντονα τις επόμενες ημέρες.

Η εξέλιξη των φαινομένων από τα δυτικά

Η σοβαρή επιδείνωση του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει με ένα χαμηλό βαρομετρικό που έχει αφετηρία το Ιόνιο. Αυτό το σύστημα θα δώσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, καλύπτοντας την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου. Καθώς περνάει η ώρα, τα φαινόμενα θα εντείνονται και θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας ολόκληρη την κεντρική και βόρεια χώρα.

Στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και βροχερός. Ιδιαίτερα έντονες βροχές, συνοδευόμενες από επίμονες καταιγίδες, προβλέπονται για τη Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, καθώς και για τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Βροχές και καταιγίδες σε νότιες περιοχές

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ο καιρός θα καταστεί επίσης βροχερος. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν νωρίς στη βόρεια και δυτική Πελοπόννησο. Γρήγορα θα εισχωρήσουν ανατολικότερα, δίνοντας βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, το νότιο Ιόνιο και την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι νεφώσεις θα δίνουν ανά διαστήματα βροχές και είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες.

Άστατος θα είναι ο καιρός και στην Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Παρόμοια εικόνα αναμένεται και στα Δωδεκάνησα, όπου έντονα φαινόμενα προβλέπονται από το βράδυ.

Ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας

Στο πεδίο των ανέμων, επικρατούν σταδιακά οι βοριάδες. Στο Ιόνιο αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 8 μποφόρ προς το τέλος της ημέρας. Αντίθετα, στα νότια, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως τα 6 μποφόρ. Στο κεντρονότιο Αιγαίο, θα επικρατήσουν νοτιάδες με παρόμοιες εντάσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 17°C στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα υπόλοιπα θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 23°C. Μόνο στην Κρήτη θα προλάβει να φτάσει τους 25°C.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι κάτοικοι θα ξυπνήσουν με συννεφιασμένο ουρανό. Προς το μεσημέρι, αναμένονται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Προς το βράδυ, είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στις γύρω θάλασσες θα είναι μεταβλητοί, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 20°C.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται βροχές αργότερα μέσα στην ημέρα, χωρίς ωστόσο να έχουν μεγάλη ένταση. Ο Βαρδάρης θα πνέει ισχυρός, στα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 16°C.

Με πληροφορίες από: Topontiki