Σε κλοιό κακοκαιρίας εισέρχεται μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ. Τα έντονα φαινόμενα, που αναμένεται να διατηρηθούν έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα απαιτητικό 48ωρο, κατά το οποίο ορισμένες περιοχές ενδέχεται να δεχθούν σημαντικά ύψη βροχής.

Επιδείνωση του καιρού και προειδοποιήσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, τονίζοντας ότι η κακοκαιρία θα επηρεάσει πολλές περιοχές της Ελλάδας την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ιδιαίτερη ένταση αναμένεται σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι καταιγίδες πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου και ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας, Γιάννης Καλλιάνος και Σάκης Αρναούτογλου έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την ανάγκη για προσοχή. Προειδοποιούν για σημαντικά ύψη βροχής, παρατεταμένα φαινόμενα και πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας.

Οι περιοχές που θα πληγούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί σταδιακά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα της Τρίτης, έντονα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Από τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, ειδικότερα ο νομός Μαγνησίας, και η Εύβοια θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στις συγκεκριμένες περιοχές, τα φαινόμενα επισημαίνεται ότι θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια. Πρόσκαιρα, από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, η βορειοανατολική Πελοπόννησος και η ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, θα επηρεαστούν.

Τέλος, από τις βραδινές ώρες της Τρίτης, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας εκ νέου ορισμένες περιοχές με ένταση. Συγκεκριμένα, έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, με έμφαση στον νομό Μαγνησίας, και η Εύβοια θα εξακολουθήσουν να δέχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και για αυτές τις περιοχές, υπογραμμίζεται ότι τα φαινόμενα θα διατηρήσουν την ένταση και τη διάρκειά τους.

Επιπλέον, στη δυτική Κρήτη, και πάλι στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης, ολοκληρώνοντας το 48ωρο της κακοκαιρίας.

Σημαντικά ύψη βροχής και κίνδυνος πλημμυρών

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Μαγνησία, το Πήλιο, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου οι βροχοπτώσεις ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά. Ορισμένα προγνωστικά σενάρια ανεβάζουν τον πήχη ακόμη και στα 130 με 150 χιλιοστά βροχής. Ο μετεωρολόγος του ALPHA, Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιεί ότι η επερχόμενη κακοκαιρία μπορεί να αποδειχθεί δυνητικά επικίνδυνη, εξαιτίας τόσο της έντασης όσο και της διάρκειας των βροχοπτώσεων.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσατραφύλλιας, σε ορισμένες περιοχές της χώρας ενδέχεται να καταγραφούν μέσα σε μόλις δύο ημέρες ποσότητες βροχής συγκρίσιμες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που σημειώνονται κατά μέσο όρο σε έναν ολόκληρο μήνα. Για παράδειγμα, ο Βόλος δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 65 χιλιοστά βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο, η Σκιάθος 75 χιλιοστά και η Χαλκίδα 60 χιλιοστά. Εφόσον επαληθευτούν τα πιο επιβαρυμένα σενάρια, οι συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν σε δύο ημέρες ακόμη και υπερδιπλάσια ποσότητα βροχής από τη μέση μηνιαία τιμή τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην περιοχή της Αττικής. Από το μεσημέρι της Τρίτης 13 Οκτωβρίου και μετά, προβλέπεται εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων. Τα φαινόμενα στην Αττική ενδέχεται να συνεχιστούν έως το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, στην ανατολική Στερεά, όπου συμπεριλαμβάνεται η Αττική, τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα και θα εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα της Τρίτης.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis