Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα περιοριστεί πρόσκαιρα σήμερα, για να επανεμφανιστεί με μεγαλύτερη ένταση από αύριο, οπότε και για ένα τριήμερο περίπου οι καιρικές συνθήκες θα παραπέμπουν σε προχωρημένο φθινόπωρο ή ακόμα και χειμώνα.

Η εξέλιξη των φαινομένων

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά τόπους, ενώ από την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση. Αυτή θα συνοδεύεται από ενίσχυση των ανέμων και περισσότερες βροχοπτώσεις. Ο κ. Μαρουσάκης επεσήμανε ότι από αύριο έρχεται ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μετατοπίζεται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Η αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σημαντική, της τάξης των 6 με 8 βαθμών Κελσίου. Μάλιστα, ο υδράργυρος θα πέσει τόσο, που δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις στα βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Η κατάσταση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, από τους 25 βαθμούς τη Δευτέρα στους 17 βαθμούς την Τετάρτη. Ο κ. Μαρουσάκης περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας ότι «θα ζήσουμε και τον χειμώνα μέσα στην εβδομάδα να μας έρχεται με έντονο τρόπο», αν και για λίγες μόνο ημέρες. Συνολικά, θα πρόκειται για μια «εντυπωσιακή αλλαγή» στις μετεωρολογικές συνθήκες για τα επόμενα 24ωρα.

Ειδικότερα για την Αττική, σήμερα θα παρατηρούνται «ανοίγματα» και «κλεισίματα» του καιρού, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, θα υπάρχουν και λίγες συννεφιές, οι οποίες κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Δεν αποκλείεται στο πέρασμά τους να αφήσουν κάποιες μπόρες, με έμφαση στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αναμένεται περισσότερο άστατος καιρός με βροχοπτώσεις.

Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε για έντονη κακοκαιρία από αύριο μέχρι και την Πέμπτη. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι τα πλημμυρικά επεισόδια. Αυτά, αν προκύψουν, θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, με έμφαση προς την πλευρά του Ιονίου, αλλά κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου, καθώς εκεί το κύμα κακοκαιρίας θα εμφανίσει μεγαλύτερη διάρκεια.

Περιοχές όπως η ανατολική και νότια Θεσσαλία, η περιοχή των Σποράδων, η Χαλκιδική, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια. Αυτό οφείλεται στο ότι το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να αλληλεπιδρά και με τις θαλάσσιες εκτάσεις του Αιγαίου και του Ιονίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη και Πέμπτη

Όσον αφορά την Τετάρτη, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να δηλώσουν «παρών» για ένα γεμάτο 48ωρο, εστιάζοντας κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Συνεπώς, περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, αλλά και μέσα στο Αιγαίο, εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια.

Την Πέμπτη, το κύμα κακοκαιρίας θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr