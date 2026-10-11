Ψυχρή εισβολή με θυελλώδεις ανέμους και χιόνια: Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

Μια νέα ψυχρή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας έως τα μέσα της εβδομάδας, φέρνοντας μαζί της ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Ο καιρός άρχισε να αλλάζει ήδη από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με έντονα φαινόμενα κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου προβλέπεται νέα επιδείνωση.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο διαδοχικά καιρικά συστήματα, καθένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο σύστημα συνοδεύεται από νοτιάδες, αυξημένη υγρασία και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Το δεύτερο σύστημα, που αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, θα φέρει περισσότερο κρύο, ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Από την Τρίτη, ένα νέο ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από τα βόρεια προς τη χώρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό, οι νότιοι άνεμοι θα υποχωρήσουν και τη θέση τους θα πάρουν ισχυροί βοριάδες, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες από τη Ρωσία. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, εκτιμά ότι από την Τρίτη η Ελλάδα θα περάσει σε συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο χειμώνα, επισημαίνοντας ότι «σιγά σιγά από την Τρίτη θα μπούμε σε χειμωνιάτικο τοπίο» και «θα είναι οι πιο κρύες μέρες μέχρι τώρα».

Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Η σημαντικότερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να σημειωθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά ότι η πτώση θα φτάσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Η Αναστασία Τυράσκη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πραγματικά, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία», φτάνοντας στις χαμηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής το φετινό φθινόπωρο.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η οποία αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα της νέας μεταβολής, το ψύχος θα γίνει περισσότερο αισθητό στις περιοχές που επηρεάζονται από τους βόρειους ανέμους. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανατολική Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες και η ανατολική Πελοπόννησος. Παράλληλα, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Όσον αφορά τους ανέμους, η Αναστασία Τυράσκη προβλέπει βοριάδες έντασης 8 με 9 μποφόρ, ενώ ο Τάσος Αρνιακός δεν αποκλείει τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, ειδικά στο Αιγαίο.

Προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο ακόμη και για πιθανό γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για προγνωστικές εκτιμήσεις και όχι για ανακοινωμένη απόφαση περιορισμού των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr