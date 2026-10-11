Αλλάζει ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας

Μία μεταβολή του καιρού αναμένεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, καθώς ένα μέτωπο βροχών και καταιγίδων θα κινηθεί από τη δυτική Ελλάδα προς τα ανατολικά. Αυτή η κίνηση θα επιφέρει σταδιακή αλλαγή στις καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

Η εξέλιξη των φαινομένων και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Η επιδείνωση του καιρού θα γίνει αρχικά αισθητή στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν ένα μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τους ανέμους στα πελάγη να φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, προβλέπεται αυξημένη συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Μέχρι το μεσημέρι, τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν κατά τόπους ένταση στα Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Σταδιακά, οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Η Θράκη αναμένεται να επηρεαστεί αργότερα, κυρίως τη νύχτα, οπότε τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στις Κυκλάδες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά διαστήματα, ενώ στην Κρήτη θα υπάρχουν ανοίγματα με ηλιοφάνεια και πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών τη νύχτα.

Πιθανές χαλαζοπτώσεις και αφρικανική σκόνη

Το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνει αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά και δευτερευόντως στα βόρεια. Παράλληλα, προβλέπονται ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα έχουν γενικά νότια διεύθυνση, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται κυρίως στους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά στους 27. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους μειωμένη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σύμφωνα με το meteo.gr, οι αρχικά λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή σποραδικών καταιγίδων. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 4 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονες. Οι άνεμοι θα μεταβάλλονται σε διεύθυνση, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο κέντρο της πόλης το θερμόμετρο θα δείξει από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η αστάθεια θα συνεχιστεί, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, μεταξύ άλλων στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες, με τάση βελτίωσης από το απόγευμα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν κυρίως από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι και νοτιοδυτικοί, 3 έως 4 μποφόρ. Δεν προβλέπεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr