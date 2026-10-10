Σημαντική μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και ψυχρή εισβολή

Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να επηρεάζουν διαδοχικά αρκετές περιοχές της χώρας. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί την Κυριακή, σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων, πτώση της θερμοκρασίας και αισθητά πιο ψυχρές συνθήκες, ιδιαίτερα στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις περιοχές του Αιγαίου, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πολύ ισχυρών ριπών ανέμου την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Κυριακή

Η αλλαγή του καιρού έχει ήδη αρχίσει στη βόρεια Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, με την Κέρκυρα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται αυξημένη προσοχή.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, βροχές αναμένεται να επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τα Επτάνησα και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου. Τοπικά φαινόμενα προβλέπονται επίσης στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία.

Ο καιρός σε Θεσσαλονίκη και Αττική

Στη συνέχεια, η ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στη Θεσσαλονίκη η επιδείνωση αναμένεται κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ γειτονικές περιοχές, όπως η Πέλλα, η Πιερία, το Κιλκίς και τμήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης, ενδέχεται να επηρεαστούν νωρίτερα από ισχυρότερες μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Άστατος αναμένεται να καταστεί ο καιρός και στην Αττική, κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ. Τα φαινόμενα, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα έχουν σχετικά σύντομη διάρκεια, χωρίς να αποκλείεται η εκδήλωση τοπικής καταιγίδας.

Εντονότερα φαινόμενα ανατολικά και βελτίωση δυτικά

Μεγαλύτερη επιμονή και ένταση ενδέχεται να παρουσιάσουν οι βροχές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική Χαλκιδική, καθώς και σε περιοχές γύρω από τον Στρυμονικό κόλπο, την Καβάλα, τις Σέρρες, τη Δράμα και την Ξάνθη.

Αντίθετα, στα δυτικά η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής, αν και τοπικές βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ώρες.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Ισχυροί νοτιάδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, ενώ ανάλογες εντάσεις είναι πιθανές και στην Αττική.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, την Κυριακή θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή σε αρκετές περιοχές. Στην Αττική ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: dnews.gr