Η νέα κακοκαιρία έρχεται σε δύο φάσεις με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα επηρεάσουν τη χώρα. Το καλοκαιρινό διάλειμμα φτάνει στο τέλος του, με τον καιρό να επιστρέφει σε καθαρά φθινοπωρινούς ρυθμούς. Το Σαββατοκύριακο φέρνει τα πρώτα φαινόμενα, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές, ενώ από την Τρίτη προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Γενική εικόνα και επιστροφή σε φθινοπωρινούς ρυθμούς

Ο καιρός στην Ελλάδα ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά, με την έλευση μιας νέας κακοκαιρίας που θα φέρει μαζί της ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα, αναμένεται μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας το τέλος του καλοκαιρινού διαλείμματος. Οι καιρικές συνθήκες θα αρχίσουν να θυμίζουν όλο και περισσότερο φθινόπωρο, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε δύο κύριες «δόσεις».

Η αλλαγή αυτή θα γίνει πιο αισθητή από τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται μια νέα επιδείνωση του καιρού. Αυτή η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας θα συνοδεύεται από περισσότερες βροχοπτώσεις, την άφιξη ψυχρότερων αέριων μαζών και, για πρώτη φορά, την πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας ξεκινά το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες. Αρχικά, τα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές. Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από τα υψηλά επίπεδα που επικρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες.

Η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της πρώτης φάσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους, αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Φαινόμενα προβλέπονται επίσης στη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας. Μέχρι τότε, πάντως, στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τοπικές μέγιστες τιμές που θα αγγίξουν ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ένταση των φαινομένων από το βράδυ του Σαββάτου

Το Σάββατο, παρά την εκδήλωση των πρώτων βροχοπτώσεων στα δυτικά, οι θερμοκρασίες στα ανατολικά θα παραμείνουν υψηλές. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα καλοκαιρινό κλίμα πριν την πλήρη αλλαγή του καιρού.

Η επιδείνωση του καιρού θα ενταθεί σημαντικά από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, αναμένονται ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά, κυρίως στο Ιόνιο, η έντασή τους θα φτάσει τα 6 μποφόρ.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας την Κυριακή

Την Κυριακή, η κακοκαιρία θα επεκταθεί περαιτέρω. Από το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, τα φαινόμενα θα κινηθούν προς το βόρειο Αιγαίο, επηρεάζοντας και την Αττική. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου η ένταση των βροχών και των καταιγίδων θα είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία. Προς το βράδυ της Κυριακής, η ένταση των καταιγίδων αναμένεται να αυξηθεί στο βόρειο Αιγαίο. Οι ισχυρότερες καταιγίδες εκτιμάται ότι θα εντοπίζονται κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, ενώ σε τμήματα του εσωτερικού της ηπειρωτικής χώρας τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα κινείται προς τα ανατολικά.

Νέα επιδείνωση και χιόνια στα ορεινά από την Τρίτη

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει πιο αισθητή από τη Δευτέρα, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι πλέον εμφανής σε όλη τη χώρα. Οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα κάνουν την παρουσία τους αισθητή, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη φάση της κακοκαιρίας.

Από την Τρίτη, αναμένεται νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, η οποία θα φέρει περισσότερες βροχοπτώσεις και την άφιξη ψυχρότερων αέριων μαζών. Με την έλευση αυτών των ψυχρότερων μαζών, υπάρχει πλέον και η πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά τμήματα της χώρας. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση σε φθινοπωρινά και χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά για τις ορεινές περιοχές.

Με πληροφορίες από: Reader