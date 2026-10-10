Ο καιρός στην Ελλάδα θα παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, καθώς αναμένεται να είναι άστατος σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν διάφορα σημεία της χώρας. Αυτό θα δημιουργήσει ένα σκηνικό αστάθειας, με τις καιρικές συνθήκες να μεταβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς η εμφάνιση αυτών των φαινομένων μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά τους. Η ημέρα θα χαρακτηριστεί από μεταβολές, με τις καιρικές συνθήκες να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, ο καιρός θα είναι άστατος, με την εμφάνιση έντονων φαινομένων να είναι πιθανή. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα σημεία θα βρεθούν στο επίκεντρο πιο ισχυρών καιρικών συνθηκών, οι οποίες απαιτούν προσοχή.

Εκτός από τις περιοχές που θα βιώσουν έντονα φαινόμενα, η υπόλοιπη χώρα θα δει επίσης αλλαγές. Συγκεκριμένα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται να καλύψουν τον ουρανό κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες

Οι αυξημένες νεφώσεις θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με εξαίρεση τη Θράκη. Επιπλέον, το νησί της Κρήτης θα βρεθεί επίσης κάτω από το πέπλο των νεφώσεων, οι οποίες θα είναι παροδικά αυξημένες.

Στις περιοχές αυτές, δηλαδή στα ηπειρωτικά (πλην Θράκης) και στην Κρήτη, αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά τμήματα. Η ένταση των φαινομένων αυτών θα είναι τοπική και θα εκδηλωθεί κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Περιορισμένη ορατότητα

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, θα είναι η ορατότητα. Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη σε διάφορα σημεία της χώρας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά για τους οδηγούς.

Οι χαμηλές ορατότητες είναι ένα φαινόμενο που συχνά συνοδεύει τις άστατες καιρικές συνθήκες, και οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την πιθανότητα αυτή, προσαρμόζοντας ανάλογα τις δραστηριότητές τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr