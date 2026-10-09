Ο καιρός αλλάζει με βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες

Προς αιφνίδια αλλαγή οδεύει και πάλι ο καιρός, καθώς οι προγνώσεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα, θα επικρατήσουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ένα φαινόμενο που θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (12/10). Η μεταβολή αυτή φέρνει αντιθέσεις, καθώς συνδυάζει έντονα καιρικά φαινόμενα με ασυνήθιστα υψηλές τιμές στον υδράργυρο.

Το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία

Η αιτία αυτής της μεταβολής εντοπίζεται σε ένα βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει αυτή τη στιγμή την ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας. Αυτό το χαμηλό βαρομετρικό αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας μαζί του βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αυτά προβλέπεται να είναι τοπικά ισχυρά, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Η πορεία του βαρομετρικού χαμηλού υποδηλώνει μια σημαντική αλλαγή στις καιρικές συνθήκες για μεγάλο μέρος της χώρας.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Για σήμερα, Παρασκευή (9/10), το καιρικό φαινόμενο που προέρχεται από την Ιταλία θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να είναι πιο έντονα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, η ένταση θα είναι μεγαλύτερη στο βόρειο Ιόνιο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου. Εκεί, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές και τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγάλη ραγδαιότητα, συνοδευόμενα από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, στη δυτική Στερεά, στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Πιο περιορισμένα φαινόμενα αναμένονται και στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας, συμπληρώνοντας το σκηνικό της κακοκαιρίας σε αυτές τις περιοχές.

Υψηλές θερμοκρασίες και νοτιάδες

Την ίδια στιγμή που τα δυτικά τμήματα της χώρας θα πλήττονται από βροχές και καταιγίδες, το ίδιο καιρικό φαινόμενο θα προκαλέσει νοτιάδες. Αυτοί οι άνεμοι θα μεταφέρουν υγρασία, αλλά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα ανατολικά τμήματα της Ελλάδας.

Οι θερμοκρασίες αυτές αναμένεται να ξεπεράσουν τα κανονικά επίπεδα για την εποχή και θα αγγίξουν ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το διπλό πρόσωπο του καιρού, με κακοκαιρία στη μία πλευρά και υψηλές θερμοκρασίες στην άλλη, δημιουργεί ένα ασυνήθιστο σκηνικό.

Η «μάχη» των εποχών και η διάρκεια των φαινομένων

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο στην πρόγνωσή του για «μάχη» ανάμεσα σε δύο εποχές, αναφέροντας ότι το καλοκαίρι δεν τα παρατάει και το φθινόπωρο το παλεύει. Αυτή η διατύπωση αντικατοπτρίζει την αντιφατική εικόνα του καιρού, όπου φθινοπωρινά φαινόμενα συνυπάρχουν με καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να κρατήσουν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (12/10). Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι με βάση τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν θα σημειωθούν ακραίες συνολικές ποσότητες νερού αντίστοιχες με εκείνες που καταγράφηκαν στην Κρήτη μέσα σε μόλις πέντε ημέρες. Αυτό παρέχει μια σημαντική διευκρίνιση σχετικά με την αναμενόμενη ένταση των βροχοπτώσεων.

Με πληροφορίες από: Reader