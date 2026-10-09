Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας θα παρουσιάσει ένα ανοιξιάτικο σκηνικό, με άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά αίθριες συνθήκες, συνοδευόμενες από αραιές νεφώσεις. Ωστόσο, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας.

Η γενική εικόνα του καιρού στην Ελλάδα

Στο Ιόνιο, οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, επηρεάζοντας την περιοχή. Αντίστοιχα, από τις μεσημβρινές ώρες, τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά τους τμήματα, θα δουν επίσης αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα φέρουν τοπικές βροχές.

Για την υπόλοιπη χώρα, η πρόβλεψη δείχνει γενικά αίθριο καιρό. Οι αραιές νεφώσεις θα είναι παρούσες, αλλά χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα φαινόμενα, διατηρώντας ένα ευχάριστο κλίμα.

Περιοχές με βροχές και καταιγίδες

Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο. Αυτά τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές της ημέρας, επηρεάζοντας τις εκεί περιοχές.

Επιπλέον, κατά τις απογευματινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν καταιγίδες και στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των ορεινών αυτών περιοχών θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την εξέλιξη του καιρού.

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα, φέρνοντας πιο ζεστές συνθήκες. Στα ηπειρωτικά τμήματα, ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ήπιο κλίμα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, η άνοδος θα είναι ακόμα πιο έντονη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα, οι τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα, από 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασιακές συνθήκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί σε ένα ευρύ φάσμα, από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτό υποδηλώνει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των πρωινών και των μεσημεριανών ωρών, με το μεσημέρι να είναι αρκετά ζεστό.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η πόλη θα βιώσει επίσης ένα ανοιξιάτικο σκηνικό, με θερμοκρασίες που θα είναι ευχάριστες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πνέουν νότιοι και δυτικοί άνεμοι, περιορισμένη ορατότητα

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 έως 4 μποφόρ. Στα νότια τμήματα της χώρας, η κατάσταση των ανέμων θα διαφοροποιηθεί, καθώς θα επικρατήσουν τοπικά δυτικοί άνεμοι.

Οι δυτικοί αυτοί άνεμοι στα νότια ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 5 μποφόρ, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, απαιτώντας προσοχή από τους οδηγούς και τους πεζούς.

Τέλος, αναμένεται να σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά ορεινά. Αυτό το φαινόμενο θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της ορατότητας σε αυτές τις περιοχές, ειδικά κατά τις πρώτες και τελευταίες ώρες της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Enikos