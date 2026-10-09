Ο καιρός με δύο όψεις: βροχές στα δυτικά, σχεδόν καλοκαίρι στα ανατολικά

Ο καιρός υποδέχεται τη χώρα με δύο εντελώς διαφορετικά «πρόσωπα», καθώς φθινοπωρινές συνθήκες με βροχές και καταιγίδες επικρατούν στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά η διάθεση παραμένει σχεδόν καλοκαιρινή. Οι νοτιάδες, σε συνδυασμό με μια ατμοσφαιρική διαταραχή, συμβάλλουν στην αύξηση της υγρασίας και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ανεβάζοντας παράλληλα τη θερμοκρασία.

Οι καιρικές συνθήκες την Παρασκευή

Η Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, ξεκίνησε με ηλιοφάνεια σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ωστόσο, σταδιακά αναπτύχθηκαν νεφώσεις από τα δυτικά, οι οποίες έφεραν βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Πρόσκαιρα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και στις ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Στερεάς.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, βροχές αναμένονται επίσης στη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, καθώς και στα νότια Επτάνησα. Προς το βράδυ, οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν βελτίωση, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας. Στην υπόλοιπη χώρα, ο ήλιος θα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, συνοδευόμενος από λίγες αραιές νεφώσεις.

Ηλιοφάνεια σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Στην Κρήτη, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με κάποιες νεφώσεις να εμφανίζονται στα δυτικά του νησιού. Παρόμοιες συνθήκες θα επικρατήσουν και στα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελλόριζο, όπου η ηλιοφάνεια θα είναι έντονη. Όσον αφορά τους ανέμους, στο κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες μέτριας έντασης, ενώ στη Θάλασσα των Κυθήρων θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, επίσης μέτριας έντασης.

Στο Ιόνιο Πέλαγος, οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες και θα φτάνουν έως τα 4 μποφόρ, με την έντασή τους να είναι πιο ενισχυμένη στην περιοχή της Κέρκυρας. Αυτοί οι νοτιάδες συμβάλλουν στη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης και στην αύξηση των θερμοκρασιών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μείγμα καιρικών συνθηκών.

Η πορεία της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Στη Δυτική Ελλάδα, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας το θερμόμετρο ενδέχεται να φτάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιωτική χώρα, οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της ελάχιστης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαινόμενο που αποδίδεται στην επίδραση των νοτιάδων. Αυτή η αύξηση των νυχτερινών θερμοκρασιών δημιουργεί μια αίσθηση πιο ήπιου καιρού, ειδικά στις περιοχές που επηρεάζονται από τους νότιους ανέμους.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η αισθητή θερμοκρασία αναμένεται να είναι υψηλότερη, προσδίδοντας μια πιο ζεστή αίσθηση στην ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας.

Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόβλεψη κάνει λόγο για αίθριο καιρό με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες. Στον Θερμαϊκό Κόλπο θα επικρατεί σχεδόν άπνοια, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα ευχάριστο κλίμα.

Η εξέλιξη του καιρού το Σάββατο

Το Σάββατο, η μέρα θα ξεκινήσει επίσης με ηλιοφάνεια, ωστόσο αργότερα αναμένονται νεφώσεις από τα δυτικά. Αυτές οι νεφώσεις θα φέρουν βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Θεσσαλία, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και την υπόλοιπη Πελοπόννησο, ενώ λιγότερο έντονα θα είναι στη Στερεά Ελλάδα.

Προς το βράδυ του Σαββάτου, οι συνθήκες θα βελτιωθούν, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο ήλιος θα κυριαρχεί, συνοδευόμενος από λίγες αραιές νεφώσεις και πιθανά ψιλόβροχα στα ορεινά των Χανίων. Οι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες, συνεχίζοντας την επίδραση των νότιων ρευμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki