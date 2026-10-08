Κορύφωση του φαινομένου Ελ Νίνιο τον Δεκέμβριο, με διάρκεια έως το 2027

Το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται τους επόμενους μήνες, φτάνοντας στην κορύφωσή του τον Δεκέμβριο. Οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ) υποδεικνύουν ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2027. Η πιθανότητα επιμονής του αγγίζει σχεδόν το 100%.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο και η εξέλιξή του

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο έως επτά χρόνια. Χαρακτηρίζεται από την άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ειδικότερα στην περιοχή του Ισημερινού.

Το τρέχον επεισόδιο άρχισε να εκδηλώνεται τον Ιούνιο και οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να αποδειχθεί το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Η ενίσχυση του φαινομένου αυτού αναμένεται να εντείνει τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ο οποίος αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έχει προβεί σε λεπτομερείς εκτιμήσεις για την πορεία του Ελ Νίνιο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, το φαινόμενο θα κορυφωθεί τον Δεκέμβριο και η διάρκειά του εκτιμάται έως τον Φεβρουάριο του 2027, με την πιθανότητα να επιμείνει να είναι σχεδόν 100%.

Η γενική γραμματέας του οργανισμού, Σελέστε Σάουλο, δήλωσε σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου. Επεσήμανε ότι «Το Ελ Νίνιο έχει εκδηλωθεί σταθερά και ενισχύεται γρήγορα. Οι προβλέψεις του ΠΜΟ υποδεικνύουν ότι η πιθανότητα να επιμείνει έως τον Φεβρουάριο του 2027 είναι σχεδόν 100%, κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να σημαίνει πως θα είναι ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια τουλάχιστον από το 1950».

Ρεκόρ θερμοκρασιών και μετρήσεις

Στο μηνιαίο εποχικό δελτίο του ΠΜΟ επισημαίνεται ότι οι θερμοκρασίες της θάλασσας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού αναμένεται να ανέλθουν σε επίπεδα ρεκόρ κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Παράλληλα, ο οργανισμός ανέφερε ότι η Γη κατέγραψε ήδη τον θερμότερο Αύγουστο στην ιστορία των μετρήσεων.

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας, στην περιοχή αναφοράς «Νίνιο 3,4», παρουσίασαν σημαντική άνοδο. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν από 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα τον Ιούνιο του 2026, φτάνοντας τους 2,5 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά τον Αύγουστο. Για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η απόκλιση αναμένεται να φτάσει τους 3,7 βαθμούς Κελσίου, με την κορύφωση να τοποθετείται γύρω στον Δεκέμβριο.

Η βάση των επιστημονικών προβλέψεων

Οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού βασίζονται σε μια ευρεία επιστημονική συναίνεση. Συγκεκριμένα, προκύπτουν από τη συνεργασία και τις εκτιμήσεις 13 εθνικών και διεθνών οργανισμών που ειδικεύονται στην κλιματολογία και τη μετεωρολογία.

Επιπλέον, η ακρίβεια των προβλέψεων ενισχύεται από την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται από διάφορα συστήματα παρατήρησης, όπως ωκεανογραφικές σημαδούρες, δορυφόρους και άλλα τεχνολογικά μέσα, τα οποία λειτουργούν υπό τον συντονισμό του ΠΜΟ.

Με πληροφορίες από: Topontiki