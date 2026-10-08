Ο καιρός του τριημέρου: Βροχές και νοτιάδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Φθινοπωρινή θα είναι η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς νοτιάδες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Γιώργου Εμμανουήλ, θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Πέμπτη

Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους. Ωστόσο, από το απόγευμα, αναμένονται βροχές στη Δυτική Ελλάδα και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, δεν αναμένονται ιδιαίτερα ανησυχητικά φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει έως και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας κατά τόπους τους 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη την Παρασκευή

Την Παρασκευή, οι βροχές θα συνεχιστούν στη Δυτική Ελλάδα, διατηρώντας το φθινοπωρινό σκηνικό. Παράλληλα, στο Ιόνιο θα σημειωθούν περισσότερες μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον, τα καιρικά φαινόμενα της Παρασκευής θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, αναμένονται φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της Θεσσαλίας και στην Πελοπόννησο.

Το Σαββατοκύριακο με βροχές και νοτιάδες

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα επεκταθούν από το Ιόνιο σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά διαστήματα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι θα έχουν ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 5 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες.

Την Κυριακή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση των φαινομένων. Παράλληλα, προβλέπεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr