Ο καιρός παρουσιάζει αισθητή αλλαγή από χθες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Το σχεδόν καλοκαιρινό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, προτού αρχίσουν ξανά οι βροχές από την Πέμπτη.

Ηλιόλουστες ημέρες και άνοδος της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, ο ήλιος επιστρέφει πλέον πιο γενναιόδωρα, ιδιαίτερα στα ανατολικά, μετά από αρκετές ημέρες με επίμονη βόρεια κυκλοφορία και αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας κοντά ή και λίγο υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Στις περισσότερες περιοχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ τοπικά στη δυτική Ελλάδα μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 28 βαθμούς. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μεγάλη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, με ψύχρα το πρωί και τη νύχτα, αλλά αισθητή άνοδο τις μεσημβρινές ώρες λόγω ηλιοφάνειας και της επιστροφής των νοτιάδων.

Εξασθένηση ανέμων και τοπικές ομίχλες

Οι βοριάδες στο Αιγαίο έχουν πλέον χάσει τις θυελλώδεις εντάσεις των προηγούμενων ημερών. Την Τρίτη, αναμένεται να πνέουν γενικά στα 4 με 6 μποφόρ.

Παράλληλα, καθώς τμήμα της χώρας περνά σε περιοχή υψηλότερων πιέσεων και οι άνεμοι εξασθενούν, θα ευνοηθεί ο σχηματισμός τοπικών ομιχλών. Αυτές θα εμφανίζονται κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες σε ηπειρωτικές περιοχές.

Η μεταβολή του καιρού από την Πέμπτη

Αυτό το διάλειμμα του καλού καιρού δεν θα διαρκέσει πολύ. Από την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, κυρίως από τα δυτικά και βορειοδυτικά. Ουσιαστικά, οι καιρικοί ρόλοι θα αντιστραφούν, με τις περιοχές που είχαν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες τις προηγούμενες ημέρες να δέχονται αυτή τη φορά τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Λίγες περισσότερες νεφώσεις θα παραμείνουν στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται πιο κοντά στις χαμηλότερες πιέσεις που έχουν μετατοπιστεί προς την Κύπρο και τα παράλια της Τουρκίας. Ωστόσο, θα πρόκειται περισσότερο για νεφώσεις και πολύ λιγότερο για οργανωμένα φαινόμενα. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης και ενδεχομένως προς τη Ρόδο υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια ασθενή και τοπικά φαινόμενα.

Πρόγνωση για Τετάρτη

Και την Τετάρτη, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, η καλοκαιρία θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές ομίχλες, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ της Τετάρτης, θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της επόμενης μεταβολής. Οι νεφώσεις θα πυκνώνουν σταδιακά από τα δυτικά, ξεκινώντας αρχικά από το Ιόνιο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr