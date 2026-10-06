Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει εκ νέου επιδείνωση, φέρνοντας καταιγίδες και βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν τη χώρα από την Πέμπτη 08/10. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια αισθητή αλλαγή μετά το πολύ έντονο φθινοπωρινό σκηνικό που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα, με την Κρήτη να αποτελεί το επίκεντρο των φαινομένων.

Μέχρι την έλευση της νέας κακοκαιρίας, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ήπιες, θυμίζοντας περισσότερο άνοιξη. Θα κυριαρχήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλότερες θερμοκρασίες, προσφέροντας μια σύντομη ανάπαυλα από τα έντονα φαινόμενα.

Ηπιότερες συνθήκες μέχρι την Πέμπτη

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το έντονο φθινοπωρινό σκηνικό μένει πίσω και μέχρι την Πέμπτη θα επικρατήσουν πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη, με πιο μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλότερη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ο ήλιος θα είναι έντονος, μετά από αρκετές ημέρες αυξημένων νεφώσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή. Το πρωί και τη νύχτα θα επικρατεί ψύχρα, ενώ τις μεσημβρινές ώρες, με την ηλιοφάνεια και στη συνέχεια με την επιστροφή των νοτιάδων, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει αισθητά.

Ο καιρός την Τρίτη και οι τοπικές ομίχλες

Την Τρίτη, οι περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται να έχουν γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Λίγες περισσότερες νεφώσεις θα παραμείνουν στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αυτό οφείλεται στο ότι η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται πιο κοντά στις χαμηλότερες πιέσεις που έχουν μετατοπιστεί προς την Κύπρο και τα παράλια της Τουρκίας.

Ωστόσο, οι νεφώσεις αυτές θα είναι κυρίως ακίνδυνες και πολύ λιγότερο οργανωμένα φαινόμενα. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης και ενδεχομένως προς τη Ρόδο υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για κάποια ασθενή και τοπικά φαινόμενα. Καθώς τμήμα της χώρας περνά πλέον σε περιοχή υψηλότερων πιέσεων και οι άνεμοι εξασθενούν, θα ευνοηθεί ο σχηματισμός τοπικών ομιχλών. Αυτές θα εμφανίζονται κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες σε ηπειρωτικές περιοχές.

Άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, επιστρέφοντας κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, θα φτάσει και λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 27 βαθμών Κελσίου.

Ειδικότερα, στη δυτική Ελλάδα, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η άνοδος έρχεται να ενισχύσει το αίσθημα των ήπιων, ανοιξιάτικων συνθηκών που θα επικρατήσουν πριν από την εκ νέου επιδείνωση του καιρού.

Επιστροφή της κακοκαιρίας από την Πέμπτη

Η καιρική αυτή ανάπαυλα, ωστόσο, δεν θα διαρκέσει πολύ. Από την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, κυρίως από τα δυτικά και βορειοδυτικά. Ουσιαστικά, οι ρόλοι θα αντιστραφούν σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες είχαν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες θα είναι αυτή τη φορά εκείνες που θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει εκ νέου φαινόμενα που θα απαιτήσουν προσοχή, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Reader