Ο καιρός αλλάζει ξανά: Νέος γύρος βροχών και άνοδος θερμοκρασίας

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει ξανά τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, στη νέα του πρόγνωση, βλέπει στροφή με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και την επιστροφή των βροχοπτώσεων από την Πέμπτη. Η Κρήτη προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί για ένα πενθήμερο, ωστόσο ο καιρός σε όλη τη χώρα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση.

Πρόσκαιρη βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας

Το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρές βροχές των τελευταίων ημερών στην Κρήτη και δευτερευόντως στα Δωδεκάνησα, βρίσκεται πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση του καιρού σε όλες τις περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας μια φάση πρόσκαιρης καλοκαιρίας.

Ειδικότερα, η Τρίτη θα κυλήσει με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη νοτιοανατολική Ευρώπη ευνοεί την επικράτηση βορείων ανέμων, οι οποίοι θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν κατά τόπους τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Παρά την άνοδο αυτή κατά τη διάρκεια της ημέρας, η νύχτα θα παραμείνει σχετικά ψυχρή στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, καθώς η ξαστεριά και η άπνοια αναμένεται να ευνοήσουν την πτώση των ελάχιστων θερμοκρασιών.

Ο καιρός την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η πρόγνωση αναφέρει την επικράτηση αραιών νεφώσεων. Αυτές οι νεφώσεις σταδιακά θα πυκνώσουν, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Επιστροφή των βροχοπτώσεων από την Πέμπτη

Ωστόσο, η εικόνα του καιρού αρχίζει να αλλάζει προς το δεύτερο μισό της εβδομάδας. Η στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς αναμένεται να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιστροφή των βροχοπτώσεων. Οι πιθανότητες για βροχές αυξάνονται αρχικά στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν το Σάββατο και κεντρικές περιοχές της χώρας, καθώς και τη Μακεδονία. Ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει πως η ένταση και η χωροχρονική κατανομή των βροχών θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η προγνωστική εικόνα εξακολουθεί να παρουσιάζει στοιχεία αβεβαιότητας.

Με πληροφορίες από: dnews.gr