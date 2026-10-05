Η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες ήταν το αποτέλεσμα μιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστη για την εποχή. Αυτό το καιρικό φαινόμενο δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα, αλλά επηρέασε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου, δημιουργώντας συνθήκες που διέφεραν σημαντικά από τις αναμενόμενες.

Η ασυνήθιστη αυτή εξέλιξη είχε ως συνέπεια τη μετατόπιση των βροχοπτώσεων προς την ανατολική και νότια Ελλάδα, αντί για τις δυτικές περιοχές που συνήθως δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή την περίοδο του έτους.

Οι συνήθεις καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου

Υπό κανονικές συνθήκες, στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, τα καιρικά συστήματα και οι αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία. Η κίνησή τους είναι κυρίως από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινώντας από τον Ατλαντικό και κατευθυνόμενες προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στην Ελλάδα, αυτή η συνήθης ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τις βροχοπτώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η περιοχή δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του έτους.

Το «μπλοκάρισμα» της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας

Φέτος, ωστόσο, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία «μπλόκαρε», γεγονός που άλλαξε ριζικά την πορεία των καιρικών φαινομένων. Ως αποτέλεσμα αυτού του «μπλοκαρίσματος», οι ψυχρές αέριες μάζες δεν ακολούθησαν τη συνηθισμένη τους διαδρομή.

Αντίθετα, κατευθύνθηκαν από τη βορειοανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο. Αυτή η μετατόπιση είχε άμεση επίπτωση στην κατανομή των βροχοπτώσεων, οι οποίες μετατοπίστηκαν προς την ανατολική και νότια Ελλάδα, επηρεάζοντας έτσι και την Κρήτη.

Η «εκρηκτική κυκλογένεση» στον Βόρειο Ατλαντικό

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε ένα σημαντικό μετεωρολογικό φαινόμενο στον Βόρειο Ατλαντικό, γνωστό ως «εκρηκτική κυκλογένεση». Αυτό περιγράφει την πολύ γρήγορη ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού, μια ταχεία εξέλιξη που είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στο ευρύτερο καιρικό μοτίβο.

Η ταχεία αυτή ενίσχυση του χαμηλού συνέβαλε στην ενίσχυση της μεταφοράς θερμότερου αέρα προς βορρά, συγκεκριμένα στην ανατολική πλευρά του συστήματος, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Σκανδιναβία. Παράλληλα, αυτό το φαινόμενο συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση του αντικυκλώνα που βρισκόταν πάνω από τη Βορειοανατολική Ευρώπη.

Δημιουργία επίμονου μοτίβου και αποκομμένο χαμηλό

Η αλληλεπίδραση αυτών των φαινομένων οδήγησε στη δημιουργία ενός έντονα κυματισμένου και επίμονου μοτίβου κυκλοφορίας. Αυτό το μοτίβο ήταν εκείνο που «μπλόκαρε» τη συνήθη κίνηση των καιρικών συστημάτων από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αλλάζοντας την αναμενόμενη ροή του καιρού.

Η συγκεκριμένη διάταξη ήταν σαφώς ασυνήθιστη για την εποχή, καθώς άνοιξε τον δρόμο για την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Ελλάδα. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής, όπως εξηγεί το meteo.gr, ήταν η διάρκειά της.

Η στασιμότητα του καιρικού φαινομένου

Η διαταραφή αποκόπηκε σταδιακά από το κύριο ρεύμα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός αποκομμένου χαμηλού πάνω από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όταν συμβαίνει ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα χαμηλό μπορεί να παραμείνει σχεδόν στάσιμο για αρκετές ημέρες. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν μετακινείται εύκολα προς τα ανατολικά από τους ισχυρότερους ανέμους της ανώτερης ατμόσφαιρας, οδηγώντας σε παρατεταμένες καιρικές συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως συνέβη στην Κρήτη.

Με πληροφορίες από: Reader