Το Τόκιο είδε ήλιο μετά από 37 ημέρες συνεχών βροχοπτώσεων

Η ιαπωνική πρωτεύουσα, Τόκιο, βίωσε μια πρωτοφανή και παρατεταμένη περίοδο συνεχών βροχοπτώσεων, η οποία διήρκεσε 37 ολόκληρες ημέρες, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ για την πόλη. Η ασυνήθιστη αυτή κακοκαιρία, που κράτησε για περισσότερο από έναν μήνα, έφτασε στο τέλος της με την εμφάνιση του ήλιου κατά τη διάρκεια ενός ηλιόλουστου σαββατοκύριακου, φέρνοντας ανακούφιση στους κατοίκους μετά από μια μακρά περίοδο συννεφιάς και διαρκούς βροχής.

Το τέλος μιας πρωτοφανούς περιόδου

Ένα ηλιόλουστο σαββατοκύριακο στο Τόκιο έβαλε τέλος σε μια ιστορική περίοδο συνεχών βροχοπτώσεων, η οποία διήρκεσε 37 ολόκληρες ημέρες. Η ιαπωνική πρωτεύουσα, που επί περισσότερο από έναν μήνα βρισκόταν κάτω από συνεχή βροχή, είδε επιτέλους τον ήλιο να ανατέλλει, σηματοδοτώντας το τέλος αυτού του ασυνήθιστου καιρικού φαινομένου.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε επίσημα ότι αυτή η παρατεταμένη βροχόπτωση αποτελεί αριθμό ρεκόρ για την πόλη. Η επιστροφή του ηλίου έφερε μια πολυπόθητη αλλαγή στο σκηνικό, μετά από μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από διαρκή συννεφιά και υγρασία.

Ιστορικό ρεκόρ βροχοπτώσεων

Η πιο μακρά περίοδος συνεχών βροχοπτώσεων που έχει καταγραφεί στο Τόκιο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Η εν λόγω περίοδος διήρκεσε από τις 27 Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου, φτάνοντας τις 37 συνεχόμενες ημέρες βροχής, ένα γεγονός που δεν έχει προηγούμενο στα σύγχρονα μετεωρολογικά αρχεία της πόλης.

Αυτή η πρωτοφανής διάρκεια βροχοπτώσεων αποτελεί το μεγαλύτερο διάστημα που έχει καταγραφεί στην πόλη από το 1886, έτος κατά το οποίο άρχισαν να τηρούνται συστηματικά αρχεία για τα καιρικά φαινόμενα. Η Έρι Καγουανάμι, εκπρόσωπος της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (JMA), επιβεβαίωσε την ιστορική αυτή καταγραφή, τονίζοντας το μέγεθος του φαινομένου.

Ασυνήθιστο καλοκαίρι και πλημμύρες

Παρόλο που η περίοδος των βροχών στην ιαπωνική μεγαλούπολη συνήθως παρατηρείται τον Ιούνιο, φέτος το Τόκιο βίωσε καταρρακτώδεις βροχές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτή η ασυνήθιστη εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών πλημμυρών σε διάφορες περιοχές της πόλης, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά, το Τόκιο έχει δεχθεί συνολικά 696,5 χιλιοστά βροχής. Το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από το συνηθισμένο για την εποχή, υπογραμμίζοντας την ένταση και την ασυνήθιστη διάρκεια των μετεωρολογικών φαινομένων που έπληξαν την πρωτεύουσα.

Παγκόσμια καιρικά πρότυπα και επιπτώσεις

Τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα επηρεάζονται φέτος από το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο. Το Ελ Νίνιο επαναλαμβάνεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και χαρακτηρίζεται από την άνοδο της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό Ωκεανό, επηρεάζοντας τις καιρικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο φέτος εκδηλώνονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτό της συνεχιζόμενης αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών, η οποία προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος έχει εκδώσει προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των νερών των ωκεανών αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, γεγονός που καθιστά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στο Τόκιο μέρος ενός ευρύτερου παγκόσμιου προβλήματος.

Με πληροφορίες από: Reader