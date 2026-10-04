Η κακοκαιρία στην Κρήτη κλείνει σχολεία στον δήμο Μυλοποτάμου τη Δευτέρα και την Τρίτη

Λόγω των δυσχερειών πρόσβασης και των προβλημάτων που έχουν προκύψει στα δίκτυα υδροδότησης, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η απόφαση αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα του Δήμου Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή οδήγησαν σε αυτή την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων

Σύμφωνα με επίσημη απόφαση που έλαβε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η αναστολή λειτουργίας αφορά αποκλειστικά τις εκπαιδευτικές δομές που βρίσκονται εντός της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα.

Η συγκεκριμένη απόφαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού. Ο δήμαρχος προχώρησε στην ανακοίνωση αυτή λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μετά την κακοκαιρία.

Οι λόγοι πίσω από την αναστολή λειτουργίας

Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων και των παιδικών σταθμών βασίστηκε σε δύο κύριους παράγοντες. Αρχικά, αναφέρθηκαν δυσχέρειες στην πρόσβαση προς τις σχολικές μονάδες, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση των παιδιών και του προσωπικού. Οι δρόμοι και οι προσβάσεις έχουν επηρεαστεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της Κρήτης.

Επιπλέον, έχουν καταγραφεί προβλήματα στα δίκτυα υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα. Η έλλειψη ή η δυσλειτουργία της υδροδότησης καθιστά αδύνατη τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής εντός των σχολικών κτιρίων. Αυτά τα προβλήματα αποτελούν άμεση συνέπεια των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία των υποδομών.

Προτεραιότητα η ασφάλεια και η υγιεινή

Βασική προτεραιότητα για τη λήψη της απόφασης αποτελεί η διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης και παραμονής όλων των εμπλεκομένων στις εκπαιδευτικές δομές. Αυτό περιλαμβάνει τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό που εργάζεται στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της διασφάλισης των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τα προβλήματα στα δίκτυα υδροδότησης. Η προστασία της δημόσιας υγείας και η αποφυγή κινδύνων για τους μαθητές και το προσωπικό είναι κεντρικός άξονας της απόφασης του δήμου.

Διαφοροποίηση στη λειτουργία των σχολείων

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων δεν αφορά το σύνολο του Δήμου Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, που ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αυτή η διαφοροποίηση υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας και τα προβλήματα που προέκυψαν δεν είναι ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του δήμου. Η λειτουργία των σχολείων στον Γεροπόταμο θα συνεχιστεί χωρίς προβλήματα, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στην Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών καλούνται να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις που εκδίδει ο Δήμος Μυλοποτάμου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για κάθε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης και τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων.

Η συνεχής ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές θα διασφαλίσει ότι οι οικογένειες θα είναι ενήμερες για οποιαδήποτε απόφαση αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο δήμος θα παρέχει πληροφορίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων.

Με πληροφορίες από: Topontiki