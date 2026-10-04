Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη με πλημμύρες και κατολισθήσεις

Βιβλική καταστροφή έχει προκαλέσει η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη, αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές σε ολόκληρο το νησί. Καλλιέργειες καταστράφηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη, ενώ χιλιάδες πολίτες είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις καταρρακτώδεις βροχές. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από σήμερα, δίνοντας την ελπίδα στους Κρητικούς ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.

Προειδοποιήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο Λασίθι

Σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2026, ήχησε ξανά το 112 στα κινητά των κατοίκων, αυτή τη φορά στο Λασίθι, με μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιεράπετρα. Το μήνυμα, που εστάλη γύρω στις 11:00, προειδοποιούσε για έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Ιεράπετρας και καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό στην Κρήτη, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες, φούσκωσαν ποτάμια και μετέτρεψαν τους δρόμους σε χειμάρρους. Από την ημέρα που ξεκίνησαν τα έντονα φαινόμενα, η Πολιτική Προστασία στέλνει συνεχώς μηνύματα για την ασφάλεια των πολιτών, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να κάνουν μόνο τις απαραίτητες.

Ανθρώπινες απώλειες και επιχειρήσεις διάσωσης

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει και ανθρώπινες απώλειες, καθώς ένας κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο έχει χάσει τη ζωή του. Παράλληλα, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες απεγκλωβισμούς. Πάνω από 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τις περιοχές του Μυλοποτάμου και της Ιεράπετρας.

Σήμερα, λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε βοήθεια για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο. Αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας. Επιπλέον, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέγγιση του σημείου, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χείμαρρος.

Δύσκολες συνθήκες στο οδικό δίκτυο του Λασιθίου

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, περιέγραψε τις συνθήκες ως ιδιαίτερα δύσκολες. Όπως ανέφερε, μέχρι και πριν λίγη ώρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας έβρεχε και πάλι καταρρακτωδώς, γεγονός που οδήγησε σε νέες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι τα μηχανήματα δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν ούτε λεπτό. Ωστόσο, η συνέχιση των βροχοπτώσεων επιδεινώνει το πρόβλημα, καθώς οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις επαναλαμβάνονται. Μηχανήματα επιχειρούν αυτή την ώρα στον δρόμο Φέρμα-Καθαράδες, με την ελπίδα να κοπάσει το φαινόμενο για να μπορέσουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες.

Σύσκεψη στο Οροπέδιο Λασιθίου για τις καταστροφές

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Οροπέδιο Λασιθίου. Το επίκεντρο της συζήτησης θα είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον κάμπο της περιοχής. Ο δήμαρχος του Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, έχει ήδη δηλώσει ότι οι ζημιές είναι τεράστιες, υπογραμμίζοντας την έκταση της καταστροφής που έχει υποστεί η περιοχή από την κακοκαιρία.

Με πληροφορίες από: Newsit